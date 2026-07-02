Sector energético pidió al gobierno más inversión e incentivos a los privados por riesgo de apagón

Aumentar la inversión en generación y transmisión, acelerar proyectos de gas y fortalecer la respuesta a la demanda, son algunas de las propuestas del sector ante el riesgo del ‘Súper Niño’.

Ante las alertas por un posible apagón, debido a las altas temperaturas y la intensa sequía asociadas al fenómeno del ‘Súper Niño’, el sector energético hizo un llamado al próximo Gobierno para aumentar la inversión en generación, transmisión y abastecimiento de gas, así como para fortalecer las medidas que permitan reducir la presión sobre el sistema eléctrico en los momentos de mayor demanda.

Entre las alternativas que hoy están sobre la mesa se encuentra la resolución CREG 101 111 de 2026, conocida como Respuesta a la Demanda (RD), aprobada recientemente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El mecanismo permite que comercios e industrias reduzcan temporalmente su consumo de energía a cambio de incentivos económicos, especialmente durante las horas en las que la red enfrenta mayores niveles de presión.

La medida cobra relevancia en un país con una alta dependencia de la generación hidráulica, un factor que aumenta la vulnerabilidad del sistema durante periodos de sequía prolongada. Esteban Quintana, CEO de Klik Energy, aseguró que los mecanismos de respuesta a la demanda pueden convertirse en una herramienta clave para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, al permitir que el ahorro de energía de las industrias se traduzca en beneficios económicos.



“Lo que hemos impulsado desde Klik es que cada kilovatio que ellos ahorren va a ser representado en una mayor rentabilidad y en un mayor beneficio para ellos. Hemos estimado ahorros entre un 10 y un 15% para los usuarios que reduzcan su consumo”, señaló Quintana.

Por su parte, Pilar Yepes, directora general y comercial de GreenYellow, afirmó que el Gobierno entrante, encabezado por el presidente electo Abelardo De la Espriella, deberá enfocarse en generar más incentivos como la Respuesta a la Demanda para que la industria y el sector privado inviertan más en eficiencia energética.

“La demanda ya viene superando la oferta en los últimos tres años, lo que hace que definitivamente el gobierno tenga que hacer inversiones en los temas de transmisión y también en los temas de generación”, dijo Yepes.

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Yepes también destacó el papel que puede jugar el sector privado mediante la modernización de equipos y la incorporación de tecnologías más eficientes, lo que podría reducir el consumo de energía entre un 20 % y un 30 %. Entre esas soluciones mencionó el uso de baterías para almacenar energía durante las horas de mayor oferta y utilizarla en los momentos de mayor demanda.

La directora de GreenYellow advirtió, además, que la escasez de gas natural es otro de los factores que incrementa la presión sobre el sistema eléctrico. Por ello, insistió en la necesidad de impulsar inversiones en generación, así como proyectos de exploración y regasificación que fortalezcan el abastecimiento energético del país frente a los riesgos asociados al Súper Niño.