Deportan de Panamá a otro colombiano vinculado al Tren de Aragua y amenazado por 'La Inmaculada'

Autoridades detectaron otro delincuente vinculado al Tren de Aragua y con supuestas amenazas por parte del grupo delincuencial La Inmaculada. En menos de 48 horas tres criminales colombianos fueron deportados desde Panamá

No pasaron ni dos días desde que el Servicio Nacional de Migraciones de Panamá halló a dos colombianos con antecedentes criminales, cuando nuevamente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue detectado otro delincuente más.

Según se ha conocido, las autoridades migratorias impidieron el ingreso al país y ordenaron el retorno a Colombia de un pasajero tras confirmarse su vinculación con dos estructuras criminales, incluida el Tren de Aragua, de la cual manifestó ser miembro activo.

El ciudadano supuestamente arribó a Panamá indicando viajar por turismo, sin embargo, durante la entrevista de control surgieron señales de alerta: explicó haber solicitado antes refugio por amenazas del grupo delincuencial La Inmaculada. Además portaba símbolos claros asociados a organizaciones delictivas.



Hay que recordar que hace apenas unas horas dos personas colombianas habían sido detectadas en la misma terminal aérea por tener órdenes vigentes emitidas por las autoridades de Colombia, motivo por el que fueron deportados.

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Entre los afectados está un hombre señalado de ser el tercer cabecilla del grupo delincuencial La Inmaculada, estructura dedicada al cobro de extorsiones y al uso del 'gota a gota'. Mientras que la otra persona es una mujer con orden de captura vigente por vinculación a organizaciones criminales.