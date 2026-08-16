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Sismo hoy 16 de agosto en Colombia: el último temblor se sintió en varios lugares

Un nuevo temblor se registró este domingo en Meta, mientras las autoridades continúan atendiendo la emergencia dejada por el terremoto del 10 de agosto.

Temblor en Meta
Temblor en Meta
x: @sgcol
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Colombia continúa bajo tensión tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que dejó afectaciones en varias regiones del país. En medio de las labores de atención y recuperación, el Servicio Geológico Colombiano reportó este domingo 16 de agosto un nuevo movimiento sísmico en el departamento del Meta.

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¿Dónde fue el temblor de este domingo en Meta?

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UNGRD reduce cifras de personas fallecidas y desaparecidas tras actualizar reporte del terremoto

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 9:27 a. m. y tuvo una magnitud de 3,0.

El movimiento tuvo una profundidad superficial menos a 30 km y su epicentro fue localizado en el municipio de Mesetas, Meta.

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El SGC habilitó además su plataforma para que las personas que hayan sentido el movimiento puedan reportarlo y contribuir con la información sobre la percepción del sismo en las diferentes zonas.

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Este no fue el único evento sísmico reportado durante la mañana de este domingo. A las 8:30 a. m., el SGC informó otro movimiento de magnitud 3,4, también de profundidad superficial, con epicentro en Sipí, Chocó.

Los reportes se conocen mientras continúan las labores de rescate tras el terremoto registrado el 10 de agosto.

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¿Cuál es el último balance de la UNGRD por el terremoto?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó un nuevo balance con corte a las 7:30 a. m. de este 16 de agosto. La entidad reportó afectaciones en 15 departamentos y 450 municipios.

Entre las principales cifras se encuentran:

  • 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.
  • 120.238 familias y 185.016 personas afectadas.
  • 127.557 viviendas averiadas y 26.945 destruidas.
  • 66 edificios colapsados.
  • 285 centros de salud y 2.838 centros educativos afectados.
  • 407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares y cinco aeropuertos afectados.
  • 354 personas y 510 animales rescatados.

La UNGRD señaló que continúa coordinando las acciones de respuesta y atención en los territorios afectados por el terremoto.

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