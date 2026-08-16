MinDefensa intensifica operaciones para controlar los incendios en el país

Bajo las directrices del Gobierno nacional, la Fuerza Pública ha incrementado sus operaciones para contener la crisis de incendios forestales agravada por el fenómeno de El Niño. El operativo, liderado por el Ministerio de Defensa en coordinación con la UNGRD y Bomberos, integra capacidades de la Fuerza Aeroespacial, el Ejército y la Policía Nacional para atender la emergencia de forma simultánea a las labores de respuesta por el sismo del pasado 10 de agosto.

La Policía Nacional ha ejecutado 169 descargas aéreas, lanzando 116.000 galones de agua sobre las llamas, mientras que la Fuerza Aeroespacial emplea helicópteros Black Hawk con sistemas de carga de agua de alta capacidad. En tierra, brigadas especializadas del Ejército, como el Batallón de Alta Montaña y la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, combaten los focos de manera directa en sectores críticos.

Actualmente, el Ideam mantiene en alerta roja a seis departamentos debido a la amenaza inminente de fuego, entre ellos Cundinamarca, Tolima, Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Gracias a este despliegue, se ha logrado la extinción de 81 incendios, controlando un área total de 2.245 hectáreas. Sin embargo, el monitoreo continúa sobre 32 focos que permanecen activos en el territorio nacional.

Ante los incendios forestales, la Fuerza Pública responde con capacidades, despliegue y resultados.



153 horas de vuelo, 371 descargas aéreas y 182.075 galones de agua empleados para enfrentar el fuego y proteger a las comunidades.



Son soldados, policías y tripulaciones que… pic.twitter.com/ll8CLGcq6c — Mindefensa (@mindefensa) August 16, 2026

La atención prioritaria se concentra hoy en el municipio de Ortega, Tolima, específicamente en siete veredas donde la gravedad de los incendios es extrema. Asimismo, se mantienen operaciones complejas en el Páramo de Santurbán y en regiones de Nariño como Cumbitara y Taminango, donde la labor de las tropas se ve dificultada por problemas de orden público y la presencia de minas antipersona.

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Además de las tareas de extinción, el despliegue incluye labores humanitarias como el transporte de personal y la distribución de agua potable en zonas rurales aisladas. El Gobierno nacional ratifica que todos los recursos públicos están en ejecución para sofocar los incendios y mitigar el impacto ambiental en todo el país.