Falsos ‘topos’ buscarían cajas fuertes en escombros de negocios tras terremoto en Pereira

La Policía de Pereira detectó accesos clandestinos entre los escombros de varios establecimientos afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país hace una semana. Las autoridades investigan quiénes están detrás de estos ingresos y advierten que algunas personas estarían utilizando prendas y equipos similares a los de los organismos de atención de la emergencia para superar los controles establecidos en las zonas restringidas.

Los primeros indicios aparecieron durante las inspecciones realizadas en sectores donde todavía permanecen estructuras destruidas o parcialmente colapsadas. En medio de los restos de edificaciones fueron encontrados huecos y socavones que, de acuerdo con la información recopilada por la Policía, habrían sido abiertos para alcanzar espacios donde funcionaban establecimientos comerciales.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue una caja fuerte ubicada cerca de uno de esos accesos. El elemento quedó bajo verificación de las autoridades, que buscan establecer quiénes realizaron las excavaciones y si estas acciones estaban dirigidas previamente hacia determinados inmuebles en los que podía haber dinero u otros objetos de valor.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que los ingresos no se limitarían a intentos realizados durante la noche. Según el oficial, se han identificado personas que se presentarían como integrantes de los equipos que participan en las labores de emergencia.



“Estas redes de saqueadores, debidamente organizadas, tratan de evadir los controles de seguridad y se presentan con equipos en sitios donde existían locales comerciales, supermercados, bancos, casinos, joyerías, compraventas y venta de celulares”, señaló Ochoa.

La estrategia investigada por las autoridades también incluiría la presentación de supuestas alertas sobre personas que permanecerían atrapadas bajo los escombros. De acuerdo con la información conocida durante las verificaciones, estos reportes podrían ser utilizados como argumento para obtener autorización o facilitar el ingreso a determinados puntos de las zonas acordonadas.

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Esta situación llevó a las autoridades a reforzar la revisión de las personas que participan en las operaciones de emergencia. Ya no solo se verifica el movimiento alrededor de los perímetros establecidos, sino también la identidad, la función y los equipos de quienes solicitan acceso a las estructuras afectadas.

Las investigaciones se concentran en sectores como Victoria, Olaya, Corocito y La Libertad. En estas zonas se han identificado movimientos y puntos de acceso que ahora son objeto de inspección por parte de los organismos de seguridad.

Para avanzar en la identificación de las personas involucradas, la Policía desplegó unidades del Bloque de Búsqueda y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Parte de estas labores se desarrolla durante la noche, debido a que ese periodo ha sido señalado por las autoridades como uno de los momentos en los que se intentarían realizar ingresos a los inmuebles afectados.

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Los uniformados también inspeccionan los caminos abiertos entre los restos de las edificaciones. La presencia de estos pasos representa un nuevo punto de vigilancia, debido a que permiten acceder a lugares que no necesariamente pueden ser alcanzados desde las calles o las entradas convencionales de los establecimientos.

“Estamos identificando huecos donde están entrando ladrones a buscar cajas fuertes”, indicaron las autoridades durante las inspecciones adelantadas en las áreas afectadas.

El despliegue de seguridad ocurre mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en diferentes puntos de la ciudad. Policías y militares mantienen presencia en sectores donde todavía existen operaciones relacionadas con la emergencia, al tiempo que otras unidades se encargan de vigilar edificaciones destruidas y controlar los accesos.

Las autoridades tienen identificadas a varias personas que estarían relacionadas con estos hechos y mantienen las verificaciones para establecer cómo fueron realizados los accesos y quiénes participaron en los ingresos a las estructuras afectadas.