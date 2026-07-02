Federico Gutiérrez reveló compromisos de Abelardo De La Espriella con Medellín tras reunión

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, asumió varios compromisos con la ciudad y las regiones durante una reunión sostenida en Barranquilla. En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, el mandatario destacó que la agenda incluyó proyectos estratégicos de infraestructura, seguridad, energía y desarrollo regional.

Gutiérrez explicó que entre los principales temas abordados estuvieron obras clave para Medellín y Antioquia, así como inversiones sociales que, según dijo, serán prioritarias para el nuevo Gobierno. "Como el Metrocable Picacho, salud, educación. Un tema importante para nosotros es que tendremos nuestra mega cárcel. Hablamos de la importancia del Túnel de la Vía al Mar, de seguridad energética, lo grave que sería un posible tema de racionamiento. Él se comprometió a trabajar por Medellín, por las regiones", afirmó el alcalde.

El mandatario también se refirió a la situación financiera del Grupo EPM y aseguró que el pago de las obligaciones pendientes será un asunto central en la agenda con la nueva administración nacional. Según indicó, la deuda supera los 2,4 billones de pesos, por lo que considera indispensable garantizar la estabilidad de la empresa y de los servicios públicos.

"A todo el Grupo EPM le deben más de 2,4 billones. El presidente electo da todas las garantías para la operación; ese es un tema que en la agenda es fundamental. Su mensaje da confianza a un sector que ha venido sufriendo con el Gobierno Petro", manifestó Gutiérrez, quien sostuvo que las declaraciones del próximo jefe de Estado generan tranquilidad entre distintos sectores económicos.



El alcalde de Medellín también destacó la importancia de conocer la relación que el nuevo Gobierno tendrá con los departamentos y municipios. A su juicio, el enfoque regional anunciado por Abelardo de la Espriella representa un cambio frente a la administración saliente y podría traducirse en mayores oportunidades para los territorios.

"Es muy importante saber cómo va a recibir el Gobierno de De La Espriella a las regiones. El próximo 7 de agosto cesará la horrible noche y me alegra verlo hablar de las regiones, de todos los sectores del país", expresó el mandatario local durante la entrevista con Blu Radio.

Sobre el avance del Túnel del Toyo, Gutiérrez aseguró que la infraestructura está prácticamente lista y que únicamente falta la instalación de los equipos electromecánicos por parte de Invías. En ese sentido, reiteró que el proyecto ha sido impulsado principalmente con recursos y esfuerzos del departamento de Antioquia.

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"El tema de la Vía al Mar, solo falta que Invías se digne a instalar equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo, que va a mejorar la vida de todas las comunidades. Lo vamos a lograr por el esfuerzo de Antioquia, no por el Gobierno nacional de Petro; el esfuerzo lo hemos hecho desde Antioquia", sostuvo el alcalde.

Finalmente, Federico Gutiérrez fue consultado sobre el papel que podría desempeñar el movimiento Creemos dentro del nuevo Gobierno. El mandatario evitó anticipar decisiones y afirmó que cualquier participación dependerá exclusivamente de lo que determine el presidente electo, aunque confirmó que una integrante de su familia ya fue convocada para apoyar el proceso de empalme.

"El papel de Creemos en el nuevo Gobierno será el que determine el presidente electo. Si en algo necesitan, seguramente ellos buscarán. A mi hermana le pidieron acompañar el empalme", concluyó Gutiérrez.