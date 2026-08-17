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Presidente De La Espriella hará su primera alocución esta noche sobre emergencia por terremoto

A una semana del terremoto que dejó cientos de víctimas y miles de viviendas afectadas, el presidente Abelardo De La Espriella presentará esta noche el balance de la atención a la emergencia.

Abelardo de la Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto UNGRD.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se dirigirá este lunes, a las 7:00 de la noche, a todos los colombianos para presentar un balance de las decisiones y acciones adelantadas por el Gobierno Nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

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La alocución presidencial será transmitida por los canales públicos y privados del país, además de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República.

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Durante su intervención, el mandatario entregará un balance de la respuesta institucional desplegada en las zonas afectadas, las ayudas humanitarias dirigidas a las víctimas y las medidas adoptadas por el Gobierno para avanzar en la recuperación de los territorios golpeados por la emergencia.

La intervención se produce mientras las autoridades continúan consolidando el balance nacional de afectaciones provocadas por el terremoto.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 16 de agosto a las 6:30 de la tarde, la emergencia ha afectado a 15 departamentos y 472 municipios. La UNGRD reporta 120.671 familias afectadas, equivalentes a 185.996 personas.

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En cuanto a las víctimas, el balance registra 287 personas fallecidas, 4.147 heridas, 194 desaparecidas y 355 rescatadas. La entidad explicó que las cifras de fallecidos y desaparecidos fueron actualizadas con información de Medicina Legal.

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El impacto también se refleja en las viviendas. Según el reporte, 127.608 viviendas presentan averías, mientras que 26.392 fueron destruidas y 197 edificios colapsaron.

La infraestructura pública y los servicios también han sufrido daños. La UNGRD contabiliza 304 centros de salud, 3.207 centros educativos y 4.059 centros comunitarios afectados.v

Presidente Abelardo De La Espriella en Pereira
Presidente Abelardo De La Espriella en Pereira
Crédito: X @ABDELAESPRIELLA

Además, hay afectaciones en 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

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La UNGRD advirtió que varias cifras aumentaron debido a nuevos reportes provenientes del departamento del Tolima y a la incorporación de más municipios al proceso de consolidación de información.

Durante los primeros siete días de la emergencia y las visitas del presidente y parte de su gabinete a diferentes ciudades afectadas, el mandatario ha anunciado medidas como la destinación de más de $4 mil millones para reforzar la red hospitalaria del Valle y declaró la emergencia económica. También anunció la implementación de clases virtuales y de alivios económicos en arriendos para las víctimas.

Con este panorama, el presidente De La Espriella presentará esta noche el balance de las acciones desarrolladas por el Gobierno desde el inicio de la emergencia y explicará las medidas adoptadas para la atención de las víctimas y la recuperación de las zonas afectadas.

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