Minsalud confirma reactivación del barco hospital Benkos Biohó: tenía dos meses inoperativo

La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó las condiciones en las que se encontraba el barco hospital Benkos Biohó y las acciones que tomó el Gobierno para reactivarlo y ponerlo al servicio de las comunidades afectadas por la emergencia provocada por el terremoto.

La embarcación se encontraba inoperativa debido a que no contaba con los recursos necesarios para funcionar. “No tenía cómo operar, ni personal ni combustible”, afirmó Vesga.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud habilitó recursos para garantizar la operación del barco y gestionó el apoyo del Hospital Universitario del Valle para disponer de profesionales de la salud. De acuerdo con la funcionaria, este proceso tomó tres días.

Por qué no estaba activo el barco hospital Benkos Bioho para apoyar la emergencia en Buenaventura desde el 10 de agosto? Porque no tenía como operar, ni personal ni combustible. Qué hicimos @MinSaludCol ? Habilitar el uso de recursos para ese propósito y apoyarnos en el… — Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) August 17, 2026

Vesga precisó que el Benkos Biohó realizó su última misión el 14 de junio de 2026 y que, desde entonces, permanecía sin operar.



La reactivación de la embarcación cobra especial importancia ante la emergencia causada por el terremoto, debido a que el barco permite llevar atención médica a comunidades de zonas apartadas del litoral Pacífico.

La ministra también se refirió a la situación del Hospital Luis Ablanque, entidad que tiene a su cargo el barco desde el primero de abril de 2026. Aseguró que el objetivo del Gobierno es garantizar la estabilidad tanto de la embarcación como de la institución responsable de su operación.

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“Nuestro objetivo es estabilizar su operación, así como la del Hospital Luis Ablanque”, señaló Vesga, al insistir en que el barco hospital debe estar al servicio de la población y no de intereses políticos.

“El barco no es de uno u otro gobierno, es de los colombianos y nuestra obligación es aprovechar su capacidad en beneficio de las comunidades del Valle del Cauca, Cauca y Chocó”, agregó la ministra.

El Benkos Biohó cumple una función especialmente importante para las poblaciones que enfrentan dificultades de acceso a los servicios de salud, al permitir trasladar atención médica a diferentes comunidades del Pacífico colombiano.

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Vesga hizo un llamado a dejar de lado las disputas políticas alrededor del sistema sanitario. “Si queremos que el sistema de salud funcione, empecemos por despolitizarlo”, afirmó.

La ministra aseguró que el propósito del Gobierno es estabilizar la operación del barco hospital y aprovechar su capacidad para atender a las comunidades que más necesitan servicios de salud, especialmente en medio de la emergencia que atraviesa la región.