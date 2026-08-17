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Avanza recuperación de operaciones portuarias en Buenaventura

La Sociedad Portuaria Regional ya alcanzó el 100 % de su capacidad operativa. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, destacó el apoyo de las terminales y navieras para normalizar el movimiento de carga.

Puerto de Buenaventura (1).jpg
Puerto de Buenaventura.
Foto: Ministerio de Transporte.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, destacó las acciones que adelanta el Gobierno para avanzar en la recuperación de Buenaventura, tras acompañar al presidente Abelardo De La Espriella durante su visita a la región.

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La funcionaria señaló que se transmitió un mensaje de respaldo y acompañamiento a las labores que se desarrollan para superar las afectaciones registradas en la zona.

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“Estamos aquí para decirle a su gente que no están solos”, afirmó Noguera.

Uno de los principales frentes de trabajo está relacionado con la recuperación de las operaciones portuarias. La ministra explicó que el Gobierno trabaja de manera coordinada con las empresas portuarias y las navieras para normalizar progresivamente el movimiento de carga en Buenaventura.

“De la mano de los puertos y las navieras avanzamos en la normalización de las operaciones en Buenaventura”, señaló.

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De acuerdo con la ministra, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura ya alcanzó el 100 % de su capacidad operativa, mientras que TCBUEN funciona actualmente al 70 %, con un incremento gradual de sus actividades.

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Noguera agregó que los demás terminales portuarios también avanzan en su proceso de recuperación. Para facilitar estas labores, el Gobierno coordinó con las navieras el traslado temporal de contenedores vacíos hacia patios ubicados en otras ciudades, con el objetivo de descongestionar y aliviar la operación portuaria.

Muelle 13, puerto de Buenaventura
Senado de la República.

La ministra también destacó el respaldo de las empresas que se han sumado a las labores de recuperación de la ciudad, especialmente en la remoción de escombros y la atención de las zonas afectadas.

“Quiero agradecer especialmente a Aguadulce, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y TCBUEN por ir más allá y sumarse solidariamente a la recuperación de la ciudad”, expresó.

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Entre las tres empresas fueron dispuestos 23 equipos, con maquinaria amarilla, volquetas y equipos especializados, que están siendo utilizados para apoyar las labores de limpieza, remoción de escombros y recuperación de la infraestructura afectada.

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