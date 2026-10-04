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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Mujer de 19 años de edad fue hallada incinerada debajo de un puente en Cali

Mujer de 19 años de edad fue hallada incinerada debajo de un puente en Cali

La víctima fue identificada por las autoridades como María Isabel Acevedo Vallejo, quien fue encontrada en el canal de aguas residuales a la altura del barrio Conquistadores en el oriente de la ciudad.

Mujer fue hallada incinerada.jpg
Mujer fue hallada incinerada.
Foto: sumnistrada, Policía Nacional.
Por: Alejandro Muñoz
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

El hallazgo del cuerpo de una mujer de 19 años de edad generó consternación en Cali; el cadáver fue encontrado incinerado bajo el puente del barrio Conquistadores, ubicado en la comuna 11 en el oriente de la ciudad.

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La víctima fue identificada por la Policía Nacional como María Isabel Acevedo Vallejo, un caso que ahora es materia de una investigación para establecer qué ocurrió.

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El hecho causó sorpresa entre habitantes del sector, quienes se encontraron con la presencia de las autoridades tras el reporte del cuerpo.

La Policía indicó que, por ahora, se adelantan las primeras diligencias investigativas y se trabaja en la recolección de elementos que permitan reconstruir las circunstancias del caso.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de la muerte de María Isabel Acevedo Vallejo y determinar si hubo participación de terceros.

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