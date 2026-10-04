Dos personas heridas y árboles caídos dejan fuertes lluvias en Palmira, Valle

Las fuertes lluvias que se registraron durante las últimas horas en Palmira, Valle del Cauca, dejan como principal emergencia la caída del techo de un albergue “Nuestro señor de los milagros” para adultos mayores, que provocó lesiones a dos personas. Una de ellas permanece en estado grave, mientras que la segunda está fuera de peligro.

A esto se suman la caída de árboles, afectaciones en algunas viviendas por lo que los organismos de socorro y las autoridades avanzan en la atención de las situaciones reportadas en distintos sectores del municipio.

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“Estamos atendiendo las emergencias de manera oportuna. Ha habido unos árboles que se han caído, aquí estamos con gestión de riesgo. El punto más álgido que tenemos hasta este momento es el albergue, que ya con los del municipio, con los obreros del municipio vamos a atender esto que ocurrió aquí en el barrio porque está my grave esto que nos pasó aquí”, dijo Víctor Ramos, alcalde de Palmira.

El mandatario aseguró que, pese a las afectaciones ocasionadas por las lluvias, hasta el momento no se reportan víctimas mortales y que los equipos de la administración municipal permanecen desplegados para atender los puntos críticos, ya que en algunos lugares también hay problemas en el servicio de energía.



“Gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar y, en ese orden de ideas, estamos atendiendo todas las emergencias necesarias. Algunas viviendas también resultaron afectadas y vemos que gran parte de la ciudad también está sin energía. Estamos articulados entre todas las dependencias de la alcaldía”, manifestó Ramos.

Las autoridades mantienen el seguimiento a las condiciones climáticas y trabajan en el despeje de las vías donde se han presentado caída de árboles y otras afectaciones.

