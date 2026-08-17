Pico y placa solidario se mantiene en Cali hasta el sábado 22 de agosto por emergencia

El Pico y Placa Solidario se mantendrá de manera temporal en Cali, como parte de las medidas adoptadas para mantener despejados los corredores viales y facilitar la atención y respuesta durante la emergencia que atraviesa la ciudad después del terremoto.

La medida estará vigente del martes 18 al sábado 22 de agosto de 2026, en horario de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., y aplicará a los vehículos de servicio particular de toda clase, de acuerdo con el último dígito de la placa.

Según las autoridades, el Pico y Placa Solidario ha permitido reducir el flujo vehicular, especialmente en las zonas más afectadas por la emergencia. La disminución de automotores facilita la remoción de escombros, el ingreso y desplazamiento de maquinaria pesada y la movilidad de los organismos de emergencia.

Además, la medida busca disminuir la circulación en sectores donde todavía existen estructuras en riesgo, con el propósito de priorizar la seguridad de la ciudadanía y agilizar las labores de atención.



Así funcionará el Pico y Placa Solidario esta semana en Cali

Martes 18 de agosto: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, Miércoles 19 de agosto: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, Jueves 20 de agosto: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, Viernes 21 de agosto: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, Sábado 22 de agosto: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

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El Pico y Placa Solidario no aplica a las motocicletas de toda clase ni a los vehículos contemplados dentro del régimen de excepciones vigente.

Entre los automotores exentos se encuentran los vehículos oficiales, diplomáticos y consulares; los vehículos de emergencia, rescate y atención de desastres, como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, ambulancias, grúas y maquinaria de apoyo; así como aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida.