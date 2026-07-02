Ejército incautó 41 cilindros de gas usados por ELN para almacenar hidrocarburos robados

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la incautación de 41 cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizados para el almacenamiento y la comercialización ilegal de hidrocarburos en el municipio de Yondó, Antioquia.

La operación fue desarrollada por tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No. 2, en coordinación con unidades de la SIJIN de Carabineros e Hidrocarburos de la Policía Nacional, como parte de las acciones para combatir las economías ilícitas en la región del Magdalena Medio.

Según el reporte oficial, los cilindros fueron hallados ocultos en el sector del dique, a orillas del río Magdalena, y pertenecerían presuntamente a una red ilegal vinculada al frente Edgar Amilkar Grimaldo Barón del ELN. En total fueron incautados 10 cilindros de Gasan, cuatro de Vida Gas, 26 de Fedegás y uno de Gas País, todos con capacidad para 15 kilogramos.

El Ejército y la Policía incautaron 41 cilindros que eran usados por el ELN para el almacenamiento y la comercialización ilegal de hidrocarburos en el Magdalena Medio. El operativo, según el Ejército, afecta las finanzas del grupo armado #MañanasBlu pic.twitter.com/MfN5UnAf4P — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 2, 2026

Las autoridades señalaron que estos elementos habrían sido utilizados para actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos, afectando las finanzas de la organización armada, además de generar perjuicios a la infraestructura energética y al patrimonio de Ecopetrol y de sus empresas contratistas, especialmente en el corredor Galán–Sebastopol.

El Ejército indicó que la operación también permitió reducir riesgos ambientales, al evitar posibles fugas de gas que podrían afectar la calidad del aire, contaminar fuentes hídricas y poner en peligro tanto a las comunidades cercanas como a los ecosistemas del Magdalena Medio.