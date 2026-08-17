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Sancionan a exalcalde de Cimitarra, Santander: deberá pagar millonaria multa

Henry Riaño Castillo, quien fue alcalde de Cimitarra entre 2022 y 2023, fue sancionado por omitir la presentación ante el Concejo Municipal del proyecto de Plan de Desarrollo.

Henry Riaño Castillo exalcalde de Cimitarra.JPG
Imagen de la Alcaldía. Henry Riaño Castillo exalcalde de Cimitarra
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

La Procuraduría General de la Nación sancionó al exalcalde de Cimitarra, Santander, Henry Riaño Castillo, con una suspensión de 10 meses por haber omitido, durante su administración entre 2022 y 2023, la presentación ante el Concejo Municipal del proyecto de Plan de Desarrollo Municipal.

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La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que determinó que el exmandatario incumplió lo establecido en el artículo 40 de la Ley 152 de 1994, relacionado con la presentación del Plan de Desarrollo ante el Concejo Municipal.

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De acuerdo con el organismo de control, la conducta de Riaño Castillo fue calificada como falta grave cometida a título de culpa gravísima, debido a la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones como alcalde.

Sin embargo, como el exfuncionario ya no ocupa el cargo, la suspensión de 10 meses no puede hacerse efectiva directamente. Por esta razón, la sanción fue convertida en una multa equivalente a los salarios mensuales que devengaba cuando ocurrieron los hechos.

En consecuencia, el exalcalde deberá pagar una multa de $43.903.400, según lo establecido en el fallo disciplinario.

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La decisión corresponde a una sanción disciplinaria y está relacionada exclusivamente con la omisión en la presentación del proyecto de Plan de Desarrollo Municipal ante el Concejo de Cimitarra.

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