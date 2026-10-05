MinAgricultura: “recomendación del marañón era solo para La Guajira”; dura respuesta de arroceros

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aclaró en diálogo con Mañanas Blu la polémica generada tras la difusión de sus recientes declaraciones sobre la producción arrocera en Colombia. Frente a las acusaciones en redes sociales que sugerían una directriz oficial para frenar la siembra de arroz a nivel nacional, el jefe de la cartera afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y que la propuesta de sustitución por cultivos como el marañón estaba dirigida únicamente a los campesinos del sur de La Guajira.

Descontextualización y alternativas agrícolas en la región

Según detalló Dangond, la sugerencia surgió durante un encuentro con los nueve alcaldes del sur de La Guajira para articular el plan de contingencia frente al fenómeno del Niño. En medio de la reunión, un productor del municipio de Fonseca le manifestó las continuas pérdidas económicas sufridas con la siembra de arroz, ante lo cual el ministro le sugirió explorar alternativas agrícolas más rentables para la zona.

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“Me sacaron de contexto. Me refería, yo estaba en La Guajira con los nueve alcaldes del sur de La Guajira el pasado viernes, precisamente activando el plan contra el fenómeno del niño”, explicó el ministro. Asimismo, señaló que sectores de la oposición editaron la intervención compartida en plataformas digitales: “editaron el video, me sacaron de contexto y lo pusieron como si estuviera diciéndole al país que no sembrara arroz”.

Costos de producción e ingresos para pequeños productores

El funcionario expuso las razones financieras y técnicas por las cuales el arroz resulta inviable en esa zona del Caribe colombiano. “Sembrar una hectárea de arroz vale más de 9 millones de pesos. Ellos no están teniendo rendimiento, sino por debajo de 7 toneladas con un precio a 1,300 les da pérdida”, aseveró.



Para contrarrestar esta situación de vulnerabilidad económica, el Ministerio promueve la transición hacia cultivos permanentes de mayor rendimiento financiero por hectárea. “Nosotros estamos promoviendo cultivos que se siembren una vez y duren 25 o 30 años facturándole a los pequeños productores en pequeñas áreas. Son cultivos como el coco, como el Marañón, como Las Palmas que te pueden dar ingresos superiores... a los 48 millones de pesos”, sostuvo Dangond.

Adicionalmente, remarcó la visión del Gobierno sobre la agricultura familiar: “no debemos de seguir incentivando cultivos a pequeñas escalas en agricultura familiar si no tienen ingresos superiores a los 2 millones”.

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La respuesta de Fedearroz y la falta de diálogo institucional

La respuesta por parte del gremio arrocero fue inmediata. Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz desde hace 36 años, rechazó categóricamente las afirmaciones del ministro y advirtió sobre la desinformación causada entre los agricultores. “Que un ministro de agricultura se atreva a decir semejante disparate, pues nos deja todos sorprendidos”.

Hernández señaló que el gremio le ha enviado tres cartas al ministro Dangond para invitarlo a la junta directiva y solicitar la convocatoria del Consejo Nacional del Arroz, sin haber recibido respuesta alguna.

Cultivo de arroz. Suministrada.

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En relación con los cuestionamientos de eficiencia, Hernández explicó que los rendimientos promedio del país pasaron de 2,5 a 5,5 toneladas por hectárea desde la creación de la cuota de fomento. Asimismo, aclaró que cerca del 70% del área arrocera nacional se siembra en los Llanos Orientales (Casanare y Meta) bajo el sistema de secano (dependiente de las lluvias), lo que condiciona técnicamente los volúmenes de producción.

Finalmente, la dirigencia de Fedearroz recordó que el manejo de los fondos parafiscales cuenta con la supervisión de la Contraloría y la Procuraduría, organismos que han calificado la ejecución institucional con más del 93% de eficiencia.

Escuche aquí la entrevista: