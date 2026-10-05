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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Isagén prepara unidades en Hidrosogamoso para garantizar energía ante fenómeno de El Niño

Isagén prepara unidades en Hidrosogamoso para garantizar energía ante fenómeno de El Niño

Según Isagén, el nivel del embalse está ligeramente por encima del histórico para esta época, mientras se adelantan trabajos para garantizar la disponibilidad de las tres unidades de generación.

hidrosogamoso.jpg
Blu Radio. Embalse Topocoro - Hidrosogamoso //Foto: Isagen
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

El embalse Topocoro, fuente de agua para la generación de energía de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, mantiene actualmente un nivel considerado adecuado, pese a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

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Mauricio Zuluaga, director del Centro Sogamoso de Isagén, explicó que el embalse se encuentra alrededor del 75 % de su nivel útil y que, al compararlo con los registros de años anteriores para esta época, está, incluso, ligeramente por encima del promedio histórico.

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“En este momento el nivel del embalse está bien, de hecho está un poco por encima del histórico comparativamente con años anteriores”, señaló Zuluaga.

El funcionario explicó que la empresa trabaja en el mantenimiento de una de las unidades de generación de la central, con el propósito de garantizar que los tres equipos estén disponibles durante los meses en los que se prevé un mayor impacto del fenómeno de El Niño.

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Según Zuluaga, contar con las tres unidades en operación permitirá responder a la demanda de energía del país durante este periodo y aprovechar de manera adecuada el recurso hídrico disponible en el embalse.

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Por ahora, el nivel de Topocoro no genera una situación de alerta para la generación de energía y se mantiene el seguimiento a las condiciones climáticas y al comportamiento del embalse frente a la temporada seca.

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