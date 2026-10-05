Otra condena más por tragedia de La Gabriela en Bello: el municipio y un particular deberán pagar

El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó, en segunda instancia, al municipio de Bello y a un particular por la muerte de tres integrantes de una familia durante el deslizamiento ocurrido en el barrio La Gabriela, por lo que se tendrá que indemnizar a los familiares de las víctimas por los perjuicios morales y materiales ocasionados.

Entre las víctimas estuvieron Ana María Calderón, Marinella Jaramillo y Juan David Torres, quienes se encontraban compartiendo un almuerzo familiar cuando escucharon el estruendo provocado por el desprendimiento. Marinella habría abrazado a los dos menores en un intento por protegerlos, pero la avalancha sepultó completamente la vivienda.

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De acuerdo con la sentencia, el municipio de Bello incurrió en una falla del servicio por omisión en sus deberes de control, vigilancia, ordenamiento territorial, manejo de escombros, prevención y gestión del riesgo. El abogado Javier Villegas.

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“La tragedia ocurrió por graves negligencias del municipio de Bello desconociendo las reiteradas solicitudes de la comunidad y de las autoridades ambientales para que se corrigiera las fallas que estaba presentando el terreno en el lugar donde ocurrió la tragedia”, dijo.

El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró probado que las autoridades conocían, o debían conocer, las condiciones de amenaza existentes en el sector y que habían recibido advertencias sobre la inestabilidad del terreno.

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La decisión también confirmó la responsabilidad de Alirio Zamora Ardila, quien tenía control material sobre el predio donde funcionaba el parqueadero y lavadero de vehículos La Báscula. Según el fallo, las actividades desarrolladas allí incidieron en la saturación, sobrecarga e inestabilidad del terreno.

Hay que recordar que la tragedia se registró en el sector de Calle Vieja, donde cerca de 50.000 metros cúbicos de tierra se desprendieron de la ladera, sepultando alrededor de 40 viviendas y causando la muerte de 84 personas.