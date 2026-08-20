Sube a 13 el número de muertos por deslizamiento en mina artesanal de oro en Policarpa, Nariño

A 13 se elevó el número de personas fallecidas tras el colapso de un talud que sepultó una mina artesanal de extracción de oro en la vereda Puerto Rico, zona rural de Policarpa, Nariño.

Gabriel Ocaña, director de Gestión del Riesgo del departamento de Nariño, confirmó que siete personas resultaron heridas tras el accidente registrado en una mina a cielo abierto ubicada en el sector de la cordillera.

“Desafortunadamente se presentó un colapso de una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa, donde una mina a cielo abierto presentó un colapso de un talud”, explicó Caña.

Según el funcionario, las labores de búsqueda y rescate se realizaron con el apoyo de la comunidad, que facilitó dos retroexcavadoras y personal para remover las decenas de toneladas de tierra y material que quedaron sobre la zona.



En los trabajos también participaron Bomberos Pasto, Bomberos Policarpa y Bomberos Taminango, quienes apoyaron las labores para localizar y rescatar a las personas que quedaron atrapadas tras el deslizamiento.

Ocaña señaló que los equipos de emergencia permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 2:00 de la mañana, cuando lograron encontrar a las personas que permanecían desaparecidas bajo los escombros.

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Los siete heridos fueron trasladados a diferentes centros de atención médica, algunos hacia puestos de salud y otros hacia Policarpa, donde recibieron atención por las lesiones ocasionadas en el accidente.

Las autoridades continúan verificando las condiciones de la zona y las circunstancias en las que se produjo el colapso del talud, mientras avanzan las labores de atención a las familias afectadas por esta tragedia minera en Nariño.