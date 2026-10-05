Nuevo ataque con explosivos lanzados por drones a estación de Policía en Aguachica, Cesar

Un nuevo ataque contra la estación de Policía de Aguachica, en el sur del Cesar, se registró durante la madrugada de este lunes. Drones habrían sido utilizados para lanzar explosivos contra las instalaciones, en un hecho que provocó la fuga de tres personas que permanecían detenidas en los calabozos.

De acuerdo con información preliminar, uno de los detenidos resultó herido en una pierna por las esquirlas generadas por la explosión y recibió atención médica.

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Habitantes de sectores cercanos a la estación reportaron haber escuchado cuatro fuertes detonaciones y ráfagas de fusil durante el ataque. La zona permanece en máxima alerta mientras las autoridades adelantan operativos para localizar a los tres fugados y establecer quiénes participaron en la acción.

De manera preliminar, las autoridades investigan si detrás del ataque estaría el ELN, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.



Este es el segundo ataque contra la estación de Policía de Aguachica en los últimos días. En el primer hecho, parte de las instalaciones resultó destruida, aumentando la preocupación entre los habitantes por la situación de seguridad en el municipio.

Ante el nuevo ataque, la Alcaldía de Aguachica convocó un nuevo consejo de seguridad, en el que se analizarán las medidas para reforzar la seguridad y responder a la escalada de acciones violentas contra la fuerza pública.

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Las autoridades mantienen desplegados operativos en diferentes sectores de Aguachica para ubicar a los tres hombres que escaparon de los calabozos y determinar las responsabilidades por el ataque.