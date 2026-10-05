Ataque a tiros en Santander de Quilichao deja tres muertos: estaban en local comercial

Tres personas fueron asesinadas durante la noche del domingo 4 de octubre en un establecimiento público ubicado en la calle 18A con carrera 15A, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. De acuerdo con el reporte de Indepaz, varios hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar. El ataque dejó tres personas muertas.

El hecho es investigado por las autoridades, mientras se adelantan las labores para establecer las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables.

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Santander de Quilichao se encuentra incluido en la Alerta Temprana 036 de 2023 de la Defensoría del Pueblo, documento en el que se advierte sobre los riesgos para la población civil derivados de la presencia y confrontación de grupos armados ilegales.

Según Indepaz, en esta zona tienen presencia los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas de carácter local. La organización señala que estas estructuras estarían relacionadas con disputas por el control territorial y de economías ilícitas en diferentes sectores del norte del Cauca.



Con el triple homicidio ocurrido en Santander de Quilichao, Indepaz contabiliza 14 masacres en el departamento del Cauca durante 2026, que han dejado al menos 68 víctimas. A nivel nacional, el caso es registrado como la masacre número 96 ocurrida en Colombia durante este año. La jurisdicción militar de la zona corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional.