Carros híbridos tendrán exención del pico y placa hasta esta fecha, revela Galán: ¿qué pasará luego?

El 31 de diciembre de 2027 es la fecha hasta la que está contemplada la exención del pico y placa para los carros híbridos en Bogotá, según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán. Después de ese momento, la decisión sobre mantener el beneficio quedará en manos de la administración que llegue al Palacio Liévano.

“Ampliar esto dependerá del siguiente Gobierno”, dijo Galán en conversación con Noticias Caracol al referirse a la continuidad de la medida.

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El anuncio llega en medio de una discusión que ya había planteado desde diferentes voces, como la del exmandatario Enrique Peñalosa, quien cuestionó que los vehículos híbridos estén exentos de una restricción que busca controlar la circulación de automotores en la ciudad.

Trancones en Bogotá Foto: AFP

¿Qué pasará con la excepción después de 2027?

Galán explicó que el beneficio para los híbridos está contemplado en el actual Plan de Desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que significa que esa es la fecha hasta la cual está previsto actualmente el beneficio. Lo que ocurra después dependerá de una decisión del Gobierno que sea elegido para el siguiente periodo.

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El alcalde también señaló que Bogotá debe discutir cómo promover la renovación del parque automotor, pero teniendo presente que cualquier vehículo genera tráfico.

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Por eso, la discusión que quedará abierta para la próxima administración no será únicamente si los híbridos producen menos emisiones que los vehículos convencionales. También deberá considerar si la excepción sigue cumpliendo el propósito con el que fue creada frente a las condiciones de movilidad de la ciudad.

¿Cómo funciona hoy el pico y placa en Bogotá?

La restricción para vehículos particulares opera actualmente de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. El sistema establece qué vehículos pueden circular según el último número de su placa:



Días pares: circulan las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Días impares: circulan las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

La medida no aplica los fines de semana para los vehículos particulares dentro del esquema ordinario. Existe, además, un pico y placa regional para el ingreso a Bogotá durante determinados días festivos, con reglas y horarios diferentes.

El objetivo de la restricción está relacionado con la gestión de la circulación vehicular y la congestión. La Alcaldía también ha señalado que la medida busca reducir los efectos que genera la congestión sobre el transporte público y las emisiones.

Pico y placa Bogotá Fotomontaje: Blu Radio.

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¿Por qué los híbridos tienen una excepción?

La excepción para los híbridos fue incorporada también como una forma de incentivar la adopción de tecnologías de bajas emisiones. La propia Secretaría Distrital de Movilidad explicó que la inclusión de estos vehículos dentro de las excepciones buscaba promover la masificación de tecnologías de cero y bajas emisiones en Bogotá y la región.

En el caso de los híbridos, se trata de vehículos que combinan un motor de combustión —diésel o gasolina— con uno eléctrico, que pueden funcionar de manera alternada o simultánea.

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La excepción, por tanto, nació ligada a un objetivo ambiental y de renovación tecnológica del parque automotor. Pero eso no elimina la discusión sobre otro de los problemas que intenta atender el pico y placa: la cantidad de vehículos que circulan por las calles.

Los carros híbiridos pueden ser más atractivos para un conductor que está dudando de la electrificación completa. Foto: Unsplash

Peñalosa cuestionó que los híbridos estén exentos

Ese es precisamente el punto que había puesto sobre la mesa Enrique Peñalosa en el planteamiento que hizo sobre el pico y placa.

El exalcalde cuestionó que los vehículos híbridos y eléctricos puedan estar exentos de la restricción, al considerar que, aunque tengan una tecnología diferente, siguen siendo vehículos que ocupan espacio en las vías.

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La discusión plantea así dos objetivos distintos. Por un lado, está el incentivo para que los ciudadanos sustituyan vehículos de combustión por tecnologías con menores emisiones. Por otro, está el problema de la congestión, que no desaparece por el hecho de que un vehículo tenga un sistema de propulsión híbrido.

