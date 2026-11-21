Quedarse sin batería en plena carretera es una de las mayores preocupaciones de quienes conducen un carro eléctrico, especialmente en Colombia, donde el número de automóviles de este tipo es muy superior a la oferta de cargadores públicos. Sin embargo, una reciente prueba demostró que un vehículo puede seguir recorriendo varios kilómetros después de que su indicador de carga llegara al 0 %, e incluso volver a funcionar después de detenerse por completo.

El curioso experimento fue realizado por el canal especializado Out of Spec Testing, que llevó una camioneta eléctrica a un circuito cerrado de Carolina del Norte, Estados Unidos, con el objetivo de descubrir qué sucede cuando la batería se agota.

Publicidad

Los resultados llamaron la atención porque el vehículo continuó avanzando aproximadamente 18 kilómetros después de marcar el 0 % de carga, aunque la sorpresa más grande llegó cuando aparentemente ya no podía seguir funcionando.

¿Cuál fue el carro eléctrico que siguió andando con 0 % de batería?

El protagonista de esta prueba fue el BMW iX5 60 xDrive, modelo 2027, una camioneta completamente eléctrica que incorpora una batería de gran capacidad y que forma parte de la nueva generación de vehículos electrificados del fabricante alemán.



Para realizar el experimento, Kyle Conner, responsable de Out of Spec Testing, condujo hasta una pista cerrada con aproximadamente un 4 % de batería restante, donde comenzó a dar vueltas hasta agotar la carga.

Durante el recorrido mantuvo velocidades de entre 56 y 89 kilómetros por hora, mientras utilizaba el aire acondicionado en modo Eco.

Publicidad

A medida que disminuía la batería, el vehículo comenzó a mostrar advertencias en su tablero y restricciones de potencia, incluida la imagen de una tortuga que indicaba la necesidad de conducir con precaución.

Sin embargo, cuando el indicador finalmente llegó al 0 %, la camioneta continuó avanzando sin detenerse de golpe como algunos podrían pensar.

BMW iX5. Foto: captura de video // Out of Spec Testing.

Publicidad

¿Cuántos kilómetros recorrió el BMW después de quedarse sin batería?

El comportamiento del vehículo sorprendió a los responsables de la prueba, pues consiguió recorrer cerca de 18 kilómetros adicionales antes de detenerse por primera vez. Durante ese trayecto, el sistema redujo progresivamente la potencia disponible, hasta que el acelerador dejó de responder y la camioneta perdió velocidad.

Pero todavía quedaba otra sorpresa. Cuando parecía que el vehículo había agotado definitivamente su energía, los responsables lograron apagarlo, volverlo a encender y continuar conduciendo.

Después del reinicio, el automóvil recuperó la capacidad de desplazarse e incluso alcanzó nuevamente velocidades cercanas a los 89 kilómetros por hora.

Publicidad

De acuerdo con los resultados, el BMW terminó recorriendo aproximadamente 35 kilómetros después de que el tablero marcara el 0 % de batería, sumando la distancia recorrida antes y después del reinicio.

Para conseguirlo, utilizó unos 7,4 kWh de energía adicional que no aparecían reflejados en el porcentaje de carga disponible para el conductor.

Publicidad

¿Por qué un carro eléctrico puede seguir funcionando con 0 % de batería?

La explicación está en la manera en que los vehículos eléctricos administran la energía almacenada en sus baterías. El porcentaje que aparece en el tablero representa la carga que el sistema informa al conductor, pero alcanzar el 0 % no significa necesariamente que toda la energía almacenada se haya agotado físicamente.

Algunos fabricantes mantienen un margen de energía que ayuda a gestionar el funcionamiento de la batería y puede permitir que el vehículo continúe avanzando durante un tiempo adicional.

En el caso del BMW iX5, la prueba mostró que esta energía restante permitió mantener el desplazamiento incluso después de que el sistema comenzara a limitar la potencia.

Publicidad

Finalmente, tras recorrer los 35 kilómetros adicionales, el automóvil se detuvo por completo y activó automáticamente la posición de estacionamiento. Esta vez, los responsables del experimento intentaron encenderlo nuevamente, pero el vehículo ya no respondió. Sin embargo, advirtieron que el experimento se realizó con una unidad de preproducción y que esta autonomía adicional puede variar según las condiciones del vehículo.