Un informe elaborado a partir de las estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial proyecta un panorama desolador para el país en materia de siniestralidad vial.

Según advirtió el experto en movilidad en Mañanas Blu, Juan Pablo Bocarejo, al cierre de diciembre Colombia superará la cifra de 10.000 fallecidos y dejará más de 100.000 heridos graves en carreteras y calles.

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Hasta septiembre de 2026, la cifra acumulada de muertes ascendía a 7.460 personas, registrando un aumento en comparación con el año anterior. Al dimensionar la magnitud del problema, Bocarejo comparó el volumen de fatalidades anuales con la tragedia que supondría enfrentar 30 terremotos al año en las carreteras del país.

"Tenemos datos a septiembre del 2026 y son datos realmente desastrosos para el país. Yo a veces siento que el país no es consciente de lo que significa esto. Es una pandemia terrible. Desafortunadamente, como van las cosas y ya parece inevitable, en diciembre vamos a tener más de 10.000 personas fallecidas en el país, sin contar los más de probablemente 100.000 heridos graves que va a dejar esta pandemia de la siniestralidad vial”, explicó el experto en Mañanas Blu.



“La mitad de los motociclistas en Colombia aprende a manejar con un amigo o familiar”

Al ser consultado sobre los factores que desencadenan la alta accidentalidad en este sector, Bocarejo señaló que las investigaciones sobre las conductas de los conductores muestran una marcada preferencia por el aprendizaje informal.

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"Ahí hemos hecho otros estudios, le hemos preguntado a los motociclistas, bueno, ¿usted cómo aprendió a montar en motocicleta? Prácticamente la mitad de los motociclistas. Esta fue una encuesta que hicimos en Bogotá y dice que aprendió porque le enseñó un amigo o un familiar, entonces, ahí tenemos un problema grave".

A la falta de instrucción especializada se suma la omisión total del trámite de la licencia de conducción, lo que permite que miles de personas circulen diariamente sin haber demostrado capacidades básicas de manejo.

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"Hay otro dato que no está en este estudio, que es un dato anterior, que muestra que prácticamente el 30 a 40% de las personas que sufrieron un siniestro grave, ni siquiera tenía licencia. Entonces ese es uno de los puntos críticos que tenemos que atacar".

Motos explican el 96% del aumento de muertes viales

Los datos analizados reflejan un panorama sombrío: a septiembre de 2026 se registraban 7.460 personas fallecidas en carreteras y calles colombianas, lo que representa un incremento cercano al 20% frente al año anterior. Según las proyecciones del estudio, el año cerrará con más de 10.000 muertes y 100.000 heridos graves.

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El investigador enfatizó que la totalidad del incremento de la mortalidad vial en el país está ligada directamente a los usuarios de motocicletas:

"De acuerdo con los análisis que hicimos, el 96% del aumento. Prácticamente todo el aumento que estamos teniendo se está dando en el sector de motos o con motociclistas involucrados. Esto digamos que es muy crítico para el país".

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Esta problemática golpea con especial dureza a la población joven. El 30% de los fallecidos se encuentra entre los 18 y los 28 años, siendo el 80% hombres. En el caso de las mujeres, el nivel de riesgo asociado a andar en motocicleta supera las cifras de afectación por violencia intrafamiliar.

Escuche la entrevista: