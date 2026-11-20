El Gobierno de Italia autorizó de manera provisional el sistema de conducción asistida de Tesla, conocido como Tesla Assisted Driving (TAD). El anuncio lo realizó este viernes 20 de noviembre el vicepresidente del país y ministro de Transportes, Matteo Salvini, en una decisión que se anticipa al proceso de aprobación que adelanta la Unión Europea (UE) para el conjunto de sus Estados miembros.

Con esta medida, Italia se suma a la lista de países europeos que ya permiten a nivel nacional el uso de esta tecnología de la compañía estadounidense, mientras las autoridades comunitarias avanzan en la definición de un marco de reconocimiento común.

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Salvini anunció la homologación provisional del sistema TAD

El anuncio se dio a conocer a través de la red social X. Allí, Salvini explicó que el Ministerio de Infraestructuras y Transportes otorgó la homologación provisional del sistema después de realizar una verificación técnica de viabilidad. Según el ministro, la decisión se adoptó antes de que concluya el proceso de reconocimiento comunitario, que actualmente se encuentra en fase de definición.

La seguridad, prioridad según el Ministerio de Transportes

Salvini describió la autorización como un nuevo avance en materia de innovación, tecnología y movilidad del futuro. Sin embargo, el funcionario precisó que la seguridad de los ciudadanos continuará siendo la prioridad del Gobierno italiano en la implementación de este tipo de sistemas de conducción asistida.



Tesla difundió un video del sistema en las calles de Roma

Tras conocerse la decisión, Tesla celebró la aprobación con la publicación de un video grabado en Roma. En las imágenes se observa un vehículo de la marca recorriendo distintos puntos de la capital italiana, entre ellos los alrededores del Coliseo y varias calles del centro histórico, mientras el conductor mantiene las manos separadas del volante.

Relación entre el Gobierno italiano y Elon Musk

Salvini ha hecho referencia en varias ocasiones a su cercanía con Elon Musk, propietario de Tesla. El empresario también mantiene una relación próxima con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

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El representante de Musk en Italia agradeció el respaldo institucional

Andrea Stroppa, representante de Elon Musk en Italia, se pronunció sobre la aprobación a través de su cuenta en X. En su mensaje, destacó que Italia se convierte en el primer gran país europeo en autorizar el sistema de conducción asistida de Tesla y agradeció el apoyo recibido por parte de distintas instituciones y sectores políticos.

Reconocimientos a gobierno, alcaldía y oposición

Stroppa felicitó al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, por haber sido el primero en probar el sistema en la ciudad. También expresó su reconocimiento a Salvini por lo que calificó como una decisión con visión de futuro, y a Meloni por su respaldo a las nuevas tecnologías.

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Además, el representante de Musk incluyó en sus agradecimientos al partido opositor Azione, liderado por Carlo Calenda, al que atribuyó la presentación de propuestas constructivas que contribuyeron a hacer posible la autorización.

Otros países europeos que ya aprobaron la tecnología de Tesla

La aprobación en Italia se produce poco más de una semana después de que Tesla obtuviera la autorización de su sistema de conducción asistida en Finlandia. Antes, otros Estados miembros de la Unión Europea, como Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Lituania, entre otros, ya habían concedido luz verde nacional a esta tecnología.

Cómo será la aprobación definitiva en la Unión Europea

Pese a los avances en distintos países, la autorización definitiva del sistema de Tesla en todo el bloque comunitario aún está pendiente. Está previsto que la Unión Europea tome una decisión al respecto durante este invierno.

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La votación por doble mayoría cualificada

Para que el sistema sea aprobado a nivel comunitario, el Comité Técnico de Vehículos de Motor (TCMV, por sus siglas en inglés) debe autorizarlo mediante una votación por doble mayoría cualificada. Este mecanismo exige el respaldo de al menos 15 de los 27 Estados miembros, que en conjunto representen como mínimo el 65 % de la población total de la Unión Europea.

Hasta que se produzca esa decisión, la autorización italiana mantendrá su carácter provisional, en línea con las aprobaciones nacionales concedidas previamente por otros países del bloque.