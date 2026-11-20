El Centro Comercial Carrera, en Bogotá, realizará en diciembre de 2026 la ExpoFeria de Motos Eléctricas y Movilidad Ligera, un evento en el que los ciudadanos podrán conocer las alternativas disponibles en el mercado de las dos ruedas, resolver dudas y comparar modelos antes de tomar una decisión de compra. La feria llega en un momento en el que los costos de uso de estos vehículos se han convertido en un argumento central para quienes evalúan dejar la moto de gasolina.

Una feria para evaluar las motos eléctricas desde lo práctico

Según los organizadores, la ExpoFeria busca que los visitantes vayan más allá de la idea de que la moto eléctrica es solo una opción amigable con el ambiente. El propósito es que puedan analizar sus ventajas y limitaciones con criterios concretos.

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César Hernández, gerente del Centro Comercial Carrera, explicó que la iniciativa apunta a que los asistentes conozcan cuánto cuesta cargar una moto eléctrica, qué autonomía ofrece, cuánto tarda en recuperar la batería, qué mantenimiento necesita y si se ajusta a sus recorridos y posibilidades económicas.

“Más que seguir una tendencia, se trata de entender qué tecnología ofrece mejores condiciones para cada usuario y qué impacto puede tener esa decisión en su economía cotidiana”, afirmó Hernández.



Cuánto se ahorra al pasarse a una moto eléctrica

Uno de los puntos que los visitantes podrán poner a prueba en la feria es el costo de operación. Un ejercicio comparativo basado en el estudio de costos de tenencia y uso de motocicletas en Colombia del Banco Mundial, actualizado parcialmente con precios de energía de noviembre de 2026, analizó una moto de gasolina de 125 cc frente a su equivalente eléctrico, con un recorrido de 833 kilómetros al mes.

El resultado: el costo de operación mensual sería de alrededor de $222.400 para la moto de gasolina y de $117.100 para la eléctrica. La diferencia ronda los $105.000 al mes, una reducción aproximada del 47 %.

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Más de $1,2 millones al año

Bajo las mismas condiciones de uso, el ahorro acumulado en un año superaría los $1,2 millones, según la estimación.

Gasolina frente a electricidad

La brecha se explica en buena parte por el precio de la energía. En Bogotá, el galón de gasolina corriente se ubicó en $16.331 en noviembre de 2026, mientras que la tarifa de referencia del kilovatio hora residencial de Enel para el estrato 4 fue de $990,53 en octubre.

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Con esos valores, el gasto mensual en combustible de la moto convencional se estima en cerca de $97.200, frente a unos $25.800 en electricidad para la eléctrica.

Menos mantenimiento mecánico

Las motos eléctricas tienen menos componentes sujetos a mantenimiento periódico y no requieren cambios de aceite, filtros de combustible ni bujías. Sí necesitan revisiones, llantas, frenos y, eventualmente, la reposición de la batería.

Lo que conviene revisar en la ExpoFeria antes de comprar

El ahorro en operación no significa que todas las motos eléctricas sean más económicas en cualquier circunstancia. Por eso, la feria se plantea como un espacio para comparar aspectos que también inciden en la decisión:

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Precio de compra, que puede ser mayor que el de una moto de gasolina.

Autonomía y capacidad de la batería.

Tiempo de carga.

Disponibilidad de repuestos y servicio posventa.

Un precio de adquisición más alto puede compensarse con menores gastos de funcionamiento, por lo que el cálculo debe incluir el costo de tener y usar la moto durante varios años. También influye el tipo de uso: no son iguales las condiciones de quien hace recorridos cortos a diario y las de quien trabaja con su motocicleta toda la jornada.