El Salón del Automóvil de Bogotá 2026 es el escenario elegido para el debut oficial de Arcfox y BAIC en Colombia, dos marcas de origen chino que llegan al mercado nacional con una oferta enfocada en diseño, tecnología, seguridad y nuevas energías. Su entrada se produce de la mano de Magma Automotive y representa el regreso de BAIC al país después de ocho años de ausencia.

La presentación marca también el inicio de las operaciones comerciales de Arcfox en Colombia, la división premium de vehículos 100 % eléctricos de BAIC Group, uno de los grandes fabricantes automotores de China. La compañía llega con tres modelos: T1, T5 y S5, con los que busca participar en un segmento que ha ganado protagonismo dentro de la industria automotriz nacional.

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En ese contexto, Arcfox busca diferenciarse mediante una combinación de ingeniería internacional, desarrollos tecnológicos y una oferta de modelos concebidos desde su origen para funcionar exclusivamente con energía eléctrica.

BAIC presenta en Colombia una línea de SUV que reúne diferentes alternativas de movilidad, con propuestas que integran diseño, desempeño y tecnología. Dentro de su portafolio, la B30 se distingue por su versatilidad, gracias a un sistema híbrido DHT que alcanza hasta 404 HP y cuenta con tracción integral 4x4. Por su parte, la B60 está concebida para experiencias de aventura y combina un motor 2.0 turbo mild-hybrid de 48V con chasis independiente, capacidad para siete ocupantes y tracción 4x4.



La oferta también incluye las X55 y X7, dos modelos que incorporan tecnología eléctrica de rango extendido, una configuración que amplía las posibilidades de eficiencia y autonomía. Con estas alternativas, BAIC busca atender distintas necesidades de conducción mediante vehículos que combinan soluciones de propulsión, características técnicas y capacidades adaptadas a diferentes estilos de movilidad.

Arcfox: tecnología eléctrica con respaldo internacional

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Uno de los principales atributos de Arcfox es su desarrollo tecnológico. La marca cuenta con el respaldo de más de seis décadas de experiencia automotriz de BAIC Group y alianzas estratégicas con Magna Steyr y Huawei. Esta combinación busca integrar estándares de ingeniería europeos con la capacidad de producción y desarrollo de la industria china.

A diferencia de otras propuestas que adaptan plataformas de combustión para incorporar sistemas eléctricos, Arcfox desarrolla vehículos eléctricos desde su concepción. Esto significa que sus modelos fueron diseñados alrededor de una arquitectura eléctrica, desde las primeras etapas de ingeniería.

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La marca también destaca su posicionamiento premium y su apuesta por integrar diseño, conectividad, equipamiento y seguridad como elementos centrales de su oferta.

Arcfox T5 llega arrasando a Colombia

El portafolio con el que Arcfox comienza su recorrido comercial en el país está compuesto por los modelos T1, T5 y S5. Entre ellos sobresale el Arcfox T5, un SUV eléctrico pensado para quienes buscan espacio interior, potencia y autonomía para desplazamientos urbanos y recorridos por carretera.

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Este vehículo cuenta con una potencia de 248 caballos y una autonomía de hasta 405 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Su precio de entrada anunciado es de $144.990.000.

Al tratarse de un modelo completamente eléctrico, también ofrece características propias de esta tecnología, como la posibilidad de realizar recargas en casa. La comercialización inicial de Arcfox se concentrará en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. La estrategia contempla vitrinas en alianza con concesionarios de cobertura nacional, incluidos dos espacios de formato flagship.

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Además, los compradores de la T5 en el Salón de Automóvil obtienen un bono de $25 millones, quienes adquieran la T1 reciben un bono de $15 millones y para la S5 el bono recibido es de $15 millones.

Servicio posventa y respaldo de Magma Automotive

Por otra parte, Arcfox anunció una red de servicio en Colombia con técnicos certificados, repuestos originales e inventario disponible, con el propósito de respaldar la operación de sus vehículos en el territorio nacional.

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La representación estará a cargo de Magma Automotive, compañía que identificó en el diseño, la tecnología, la seguridad y el equipamiento de los modelos algunos de los factores que motivaron la incorporación de la marca al mercado colombiano.

Con su participación en el Salón del Automóvil de Bogotá 2026, Arcfox y BAIC presentan oficialmente su propuesta ante los compradores nacionales. Su llegada amplía la presencia de fabricantes chinos en Colombia y suma nuevas alternativas a la oferta de vehículos eléctricos, especialmente en los segmentos que combinan tecnología, equipamiento y posicionamiento premium.