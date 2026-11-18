El Tesla Cybercab, el vehículo autónomo que no tiene volante ni pedales, comienza a abrirse camino entre los compradores particulares. La compañía de Elon Musk empezó a ofrecer este modelo a determinados clientes en Estados Unidos, un paso que podría marcar una nueva etapa en la comercialización de automóviles sin conductor.

Sin embargo, las condiciones para adquirir y utilizar este carro eléctrico son diferentes de las de un vehículo convencional, pues incluyen restricciones sobre los lugares donde puede circular, los servicios que puede prestar y las obligaciones de sus propietarios.

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¿Quiénes podrán comprar el Tesla Cybercab?

Según el medio The Verge, Tesla comenzó a enviar invitaciones a clientes seleccionados para comprar el Cybercab. No obstante, estas personas deberán residir en determinadas ciudades de Estados Unidos donde Tesla tiene operaciones de transporte autónomo.

El vehículo, que cuenta con dos puestos y puertas de apertura tipo mariposa, fue diseñado para desplazarse sin intervención humana mediante cámaras y sistemas de conducción automatizada.



No obstante, los propietarios no podrán utilizarlo libremente por cualquier carretera del país, debido a que su funcionamiento estará limitado a las zonas autorizadas por la empresa.

Cybercab de Tesla Foto: AFP

Además, la compañía exige un depósito de 1.000 dólares que no será reembolsado si el comprador decide cancelar su pedido. Las primeras entregas están previstas para diciembre de 2026, aunque esta fecha podría cambiar.

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Aunque algunos compradores podrían pensar en utilizar el Cybercab para generar ingresos, Tesla prohíbe ofrecer viajes mediante Uber, realizar entregas o incorporar el vehículo a su propia red de robotaxis sin autorización expresa.

¿Cuánto cuesta el Tesla Cybercab y qué exige a sus compradores?

El nuevo carro autónomo tiene un precio de 29.990 dólares, una cifra que lo ubica por debajo de otros vehículos eléctricos de la compañía.

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Sin embargo, el precio de compra representa solo una parte de los gastos que deberán asumir sus propietarios, pues también deben pagar una suscripción mensual obligatoria de 299 dólares para acceder al sistema de conducción autónoma.

Este servicio también incluye conectividad, asistencia remota, mantenimiento programado y ayuda en carretera, mientras que gastos como el seguro, la electricidad y el estacionamiento deberán pagarse por separado.

Según los cálculos del portal especializado, mantener el vehículo durante cinco años elevaría su costo aproximado a 47.600 dólares, sin contar impuestos, seguros, electricidad y otros gastos adicionales.

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Además, la condición más llamativa es que el Cybercab no podrá funcionar sin una suscripción activa, por lo que, si el propietario deja de pagarla, tampoco podrá circular normalmente con su automóvil.

Cybercab de Tesla Foto. AFP

A diferencia de otros modelos de la marca, en los que el conductor puede retomar el control manual cuando desactiva las funciones autónomas, este vehículo carece de volante y pedales que permitan hacerlo.

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La compañía podrá aumentar el precio de la suscripción con un aviso previo de 30 días, e incluso suspender el acceso al sistema si detecta incumplimientos de las condiciones de uso. Además, tampoco se pondrá revender ni transferir la propiedad del automóvil a otra persona sin autorización previa de Tesla.

Por ahora, Tesla no se ha pronunciado sobre una fecha para la venta general del Cybercab ni ha confirmado su comercialización en otros países. Por ahora, su expansión dependerá tanto de la evolución de la tecnología como de las autorizaciones que obtenga en los diferentes mercados.