Un vehículo con evidentes daños estructurales en su parte frontal capta la atención de los asistentes al Salón Internacional del Automóvil 2026 en Corferias, Bogotá. De acuerdo con lo explicado por Samuel Calderón, responsable de producto de Volvo Cars en Colombia, se trata de una camioneta EC40 100 % eléctrica que circulaba a alta velocidad cuando chocó contra una estructura de acero en el país, siniestro tras el cual sus cuatro ocupantes salieron sin ningún rasguño.



¿Qué le pasó a la camioneta estrellada que se exhibe en Corferias?

Según relató Calderón a Blu Radio, el automotor fue llevado hasta el recinto tal como quedó tras la colisión para demostrar el desempeño real de su ingeniería. La exhibición hace parte de la iniciativa "El Valor de Volver", campaña con la que la marca documenta cómo la deformación programada de la carrocería absorbió la energía del golpe sin comprometer el espacio interior de la familia que viajaba en el carro.

Del 12 al 22 de noviembre se realiza el Salón del Automóvil en Corferias, Bogotá Foto: Prensa Corferias

El vocero explicó que la protección del vehículo operó en tres fases secuenciales (antes, durante y después del choque) para evitar lesiones en los pasajeros:



Antes del impacto: activación del sistema de precolisión (Pre-Collision System) para desacelerar al máximo el vehículo y pretensionamiento automático de los cinturones de seguridad.

activación del sistema de precolisión (Pre-Collision System) para desacelerar al máximo el vehículo y pretensionamiento automático de los cinturones de seguridad. Durante el impacto: despliegue de siete bolsas de aire (airbags), activación del sistema WHIPS para prevenir lesiones por latigazo cervical y absorción controlada del golpe mediante la jaula central fabricada en acero al boro, material patentado por la marca que es un 40 % más resistente que el acero convencional.

despliegue de siete bolsas de aire (airbags), activación del sistema WHIPS para prevenir lesiones por latigazo cervical y absorción controlada del golpe mediante la jaula central fabricada en acero al boro, material patentado por la marca que es un 40 % más resistente que el acero convencional. Después del impacto: desconexión automática del sistema eléctrico de la batería para evitar riesgos térmicos y activación de la plataforma Volvo On Call, encargada de alertar y despachar ambulancias y bomberos al punto del accidente.

Por su parte, Ángela Bolívar, gerente de Mercadeo de Volvo en Colombia, añadió que la muestra recuerda que las tecnologías internas del habitáculo son las que marcan la diferencia en situaciones críticas, siguiendo el legado de la marca fundada en 1927, creadora en 1959 del cinturón de seguridad de tres puntos cuya patente fue liberada para toda la industria.



¿Qué otros sistemas de seguridad y novedades presenta Volvo en el Salón?

Calderón precisó que todo el portafolio de la compañía, incluyendo referencias híbridas, eléctricas y a gasolina desde su versión de entrada, incorpora de serie el mismo estándar de asistencias a la conducción (ADAS), entre ellas alerta de salida de carril, alerta de punto ciego y corrección de maniobras.

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Para los pasajeros traseros, los vehículos integran apoyacabezas unidos estructuralmente al asiento, un túnel central amplio que disipa impactos laterales y techos panorámicos capaces de soportar hasta cinco veces el peso del automóvil.

Alberto Telch, Brand Manager, de Volvo en Colombia Foto: Volvo

Respecto a las pruebas internacionales de choque, el ejecutivo señaló que aunque sus modelos cuentan con cinco estrellas en Euro NCAP y Latin NCAP, la firma enfoca sus desarrollos en escenarios reales de tránsito más allá de los protocolos de laboratorio.



Adicionalmente, durante la feria en Corferias, abierta hasta el 22 de noviembre, Volvo oficializó el regreso al mercado colombiano del XC40 B4 Mild Hybrid. Llega en dos configuraciones, acompañando la exhibición de las referencias EX30, EX40, EX90, XC60 y XC90.