Patinetas eléctricas ahora usarán placa: esto es lo que debe tener para evitar multas

Una nueva exigencia comenzará a aplicarse en Colombia desde el primero de enero de 2027: las patinetas eléctricas y otros vehículos de movilidad personal deberán contar con una placa de identificación técnica, según lo estipulado en la Ley 2486 de 2025 y la regulación del Ministerio de Transporte.

El distintivo será una lámina de aluminio negro mate, de 104 milímetros de largo por 30 milímetros de ancho. La placa permitirá identificar las principales características técnicas de cada vehículo.

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Aunque no corresponde a una matrícula convencional del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), como la que utilizan los automóviles y las motocicletas, se trata de una identificación específica para los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana en el país.

¿Qué información deberá tener la placa de las patinetas eléctricas?

Así será la placa para patinetas eléctricas Segway Colombia

El distintivo deberá incluir los siguientes datos técnicos:



Número de serie.

Año de fabricación.

Potencia.

Velocidad máxima.

Marca.

Modelo.

Peso.

Categoría y clase del vehículo.

La obligación cobija a las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido con una potencia continua no mayor a 350 vatios y una velocidad asistida de hasta 25 kilómetros por hora.

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También aplica para patinetas eléctricas, monopatines y otros vehículos de movilidad personal de una sola plaza, con una potencia instalada de hasta 1.000 vatios y una velocidad máxima por diseño de 40 kilómetros por hora.

¿Cómo obtener gratis una placa para patinetas eléctricas?

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Ante la entrada en vigor de esta medida, Segway Colombia, representada por CKT Global, anunció que entregará gratuitamente las placas a sus usuarios durante diciembre de 2026.

La compañía habilitó un proceso de inscripción digital para los propietarios de sus vehículos en el país. La primera fase contará con un inventario limitado de 2.000 placas y estará disponible exclusivamente para vehículos importados por Segway Colombia.

Los interesados deberán completar el registro en el enlace habilitado por la compañía: https://mailchi.mp/segwayninebot.co/laminas-segway.

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Una vez realizada la inscripción, la empresa coordinará la entrega a partir de diciembre en sus puntos físicos de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Para quienes viven en otras ciudades, la placa también será gratuita, pero deberán asumir el costo del envío mediante las transportadoras aliadas, según los términos y condiciones.

Luis Martínez Navarro, fundador y CEO de la compañía, señaló que la iniciativa busca facilitar el cumplimiento de los nuevos requisitos de identificación técnica. "Nuestros usuarios han sido pioneros en adoptar un medio de transporte urbano limpio, seguro y eficiente, con esta iniciativa queremos facilitarles el acceso a su identificación sin ningún costo, garantizando que sigan circulando con tranquilidad".