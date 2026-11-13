Llegan a Colombia dos nuevos vehículos que apuestan por el alto rendimiento y lo híbrido

La transición hacia tecnologías de movilidad más eficientes y el auge de los vehículos híbridos en el país continúan dinamizando la oferta del sector automotor. En este contexto de innovación tecnológica, la marca Cupra anunció el lanzamiento oficial en Colombia de dos nuevas referencias: el SUV híbrido enchufable Terramar PHEV y el modelo a combustión León VZ, ampliando así las opciones disponibles para los conductores en el territorio nacional.

La principal novedad en materia de electrificación corresponde al Cupra Terramar PHEV, un vehículo que integra un motor a gasolina 1.5 TSI Turbo con un propulsor eléctrico para alcanzar una potencia combinada de 201 caballos de fuerza y un torque de 350 Nm. Este sistema está respaldado por una batería de iones de litio de 25,8 kWh que le permite recorrer entre 110 y 118 kilómetros en modo cien por ciento eléctrico bajo ciclo de homologación WLTP, facilitando los trayectos urbanos diarios sin emisiones y conservando el motor térmico para viajes largos.

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Para el abastecimiento energético de esta versión híbrida enchufable, el vehículo incorpora un puerto de carga tipo 1 que permite completar la batería de 0 a 100 % en aproximadamente dos horas y media mediante una estación de carga de 11 kilovatios. Además, cuenta con pantalla táctil de 12,9 pulgadas, proyección de datos en el parabrisas mediante Head-Up Display, cámara de 360 grados, asistente de parqueo automático y siete bolsas de aire.

Por otra parte, la compañía presentó el nuevo León VZ, una referencia orientada al segmento de los vehículos compactos de combustión. Este modelo incorpora un motor 2.0 TSI Turbo de cuatro cilindros que desarrolla 296 caballos de fuerza y 400 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades con tracción delantera y bloqueo de diferencial, configuración que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,7 segundos.



"Estamos complementando nuestro portafolio con tres modelos y siete versiones en total, lo que nos permite llegar a más segmentos del mercado colombiano. Quienes buscaban un vehículo más compacto y con mayor potencia ahora encuentran una opción en el Cupra León; mientras que aquellos que querían un híbrido enchufable pero veían pequeño al Formentor, ahora tienen una alternativa más amplia con el nuevo Terramar", afirmó la gerente de Cupra Colombia, Natalia Ortiz.

En cuanto a equipamiento interior y prevención de siniestros, tanto el Terramar PHEV como el León VZ integran tablero de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, conectividad inalámbrica para dispositivos móviles, climatización de tres zonas y sistemas de asistencia al conductor como frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril y detector de fatiga. En el caso del León VZ, la protección pasiva incluye diez bolsas de aire.

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Con la entrada de estas dos referencias, el mercado automotor colombiano suma nuevas alternativas que combinan sistemas de propulsión híbrida enchufable con desarrollos en asistencia electrónica, en un momento en que la demanda por vehículos de bajas emisiones y mayor autonomía eléctrica continúa ganando participación en las principales ciudades del país.