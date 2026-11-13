¿Llantas reencauchadas tienen mayor kilometraje que las nuevas importadas de baja calidad?

Las llantas reencauchadas pueden ofrecer un mayor rendimiento y representar un ahorro para los transportadores frente a las llantas nuevas importadas de baja calidad, según Acoplásticos. Esto, en medio del debate por el posible incremento de los costos de operación que generaría un eventual arancel a las importaciones de llantas nuevas para autobuses y camiones provenientes de China.

De acuerdo con Acoreencauche, un ejercicio comparativo presentado por Acoplásticos, una llanta reencauchada puede recorrer en promedio 60.000 kilómetros, mientras que una llanta nueva de baja calidad alcanza aproximadamente 35.000 kilómetros. En el ejemplo planteado por el gremio, ambos productos tienen un precio de adquisición de $650.000, pero el costo por kilómetro es de $10,83 para la reencauchada y de $18,57 para la nueva importada. Esto representa un ahorro cercano al 41,7 % por kilómetro recorrido y un rendimiento aproximadamente 71 % superior para la alternativa reencauchada.

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El gremio también advierte que la preocupación no está relacionada con las importaciones o la competencia extranjera en general, sino con el ingreso de productos a precios artificialmente bajos, incluso por debajo del costo de las materias primas utilizadas en los procesos de reencauche. Según Acoreencauche, algunas de estas llantas de baja calidad están diseñadas para un solo ciclo de utilización y no cuentan con las condiciones técnicas necesarias para ser reencauchadas. Esta situación, además de afectar a los fabricantes nacionales y a la industria del reencauche, limita la vida útil de los productos y genera consecuencias ambientales.

Llantas Foto: AFP

“Lo primero que hay que tener en cuenta es si existe dumping y si esta situación ha derivado en una afectación a la industria nacional. Sobre esto hay evidencia suficiente”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.



El directivo agregó que también deben evaluarse las consecuencias sobre el empleo y las empresas que podrían desaparecer por la competencia desigual. Actualmente, la industria del reencauche genera alrededor de 2.000 empleos directos y 3.500 indirectos en Colombia.

Por esta razón, Acoreencauche considera que las decisiones que se adopten en el marco de la investigación antidumping sobre las llantas nuevas para autobuses y camiones originarias de China deben sustentarse en evidencia técnica y permitir corregir las distorsiones del mercado.

