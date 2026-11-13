Ford quiere colocar los airbags por fuera de sus carros para proteger a peatones

Los airbags se han convertido en uno de los principales elementos de seguridad de los automóviles, especialmente para proteger a conductores y pasajeros durante una colisión. Sin embargo, los peatones involucrados en un siniestro vial están mucho más expuestos a sufrir lesiones graves, especialmente si su cuerpo golpea directamente contra la parte frontal del vehículo.

Ante este escenario, Ford está explorando la idea de ubicar bolsas de aire en la parte exterior de sus automóviles que se desplegarían sobre el capó cuando se detecta una posible colisión.

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Según el medio especializado Ford Authority, la patente, identificada con el número 12.789.745 y concedida el 10 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, es una pieza más de las propuestas que la firma ha desarrollado durante los últimos años para reforzar la protección de las personas que se encuentran fuera del automóvil.

Airbag Foto: AFP, referencia

¿Cómo funcionaría el airbag externo de Ford para proteger a peatones?

A diferencia de las bolsas de aire convencionales, que se inflan dentro del habitáculo para proteger a sus ocupantes, el nuevo sistema de la marca del óvalo azul estaría ubicado cerca del borde superior de la parrilla delantera, justo debajo del capó.



La idea es que, cuando el vehículo detecte que una colisión es inminente, el dispositivo se infle y se extienda sobre gran parte de la superficie del capó, creando una zona de amortiguación adicional

Esta protección disminuiría la fuerza del golpe que recibe una persona cuando es atropellada y su cuerpo impacta contra la parte frontal del vehículo.

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De esta manera, los airbags exteriores complementarían a otros sistemas de seguridad, como el frenado automático de emergencia, que intenta evitar las colisiones o reducir su gravedad antes de que ocurran.

¿Qué otros airbags externos ha patentado Ford?

Este nuevo concepto hace parte de una tendencia en la que Ford se ha dedicado a investigar diferentes formas de proteger a los peatones mediante dispositivos inflables ubicados alrededor del vehículo.

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Anteriormente, el fabricante había presentado otras propuestas de airbags externos, tanto de sistemas que se desplegarían sobre el capó como desde diferentes puntos de la parte frontal del vehículo.

Una de las propuestas más recientes se dio en 2025 cuando la marca de automóviles planteó instalar varios airbags directamente en el parachoques, con elementos que se expandirían hacia adelante y hacia abajo para reducir la gravedad de los impactos en las piernas de los peatones, especialmente en camionetas y SUV, cuyas defensas suelen estar ubicadas a mayor altura.

Patente airbags frontales. Crédito: Google Patents // Ford Global Technologies // IA.

¿Cuándo llegarían los airbags externos de Ford a los carros?

Al tratarse de patentes relativamente recientes, la compañía no ha anunciado una fecha de lanzamiento ni ha confirmado qué modelos podrían incorporar los nuevos airbags externos.

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De hecho, según Ford Authority, la firma estadounidense ha señalado que registrar patentes forma parte de su proceso habitual para proteger nuevas ideas y que estos documentos pueden o no convertirse en planes futuros de producción.

Sin embargo, estas investigaciones reflejan la búsqueda de alternativas para reducir las consecuencias de los atropellamientos, en los que la estructura frontal de los vehículos y su capacidad para absorber impactos influyen en la gravedad de las lesiones.