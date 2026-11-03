Peatones, motociclistas y ciclistas concentran mayoría de víctimas en accidentes de tránsito: ADRES

Los peatones son las principales víctimas de los accidentes de tránsito en Colombia. Así lo revela una caracterización epidemiológica realizada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que identificó 149.533 personas afectadas entre mayo de 2025 y abril de 2026, con al menos una reclamación presentada ante la entidad.

De acuerdo con el análisis, 147.431 personas, equivalentes al 98,6 % de las víctimas identificadas, recibieron al menos un servicio de atención médica en un centro de salud. Al revisar quiénes son los más afectados, los peatones ocupan el primer lugar, con 48.365 casos, que representan el 32,8 % del total.

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En segundo lugar aparecen los conductores de motocicleta, con 44.006 víctimas, equivalentes al 29,8 %, seguidos por los ciclistas, con 20.822 casos, es decir, el 14,1 %. Esto significa que estos tres grupos reúnen el 76,8 % de las personas que recibieron atención médica por accidentes de tránsito.

Otro de los datos que llama la atención tiene que ver con la edad. Las personas entre los 15 y los 29 años concentran el 41,6 % de las víctimas. Dentro de este grupo, quienes tienen entre 20 y 24 años registran las tasas más altas. Además, por cada 1.000 habitantes se reportaron 7,3 víctimas hombres, frente a 3,5 mujeres.



El panorama también presenta diferencias entre departamentos. Cesar registra la tasa más alta, con 725 víctimas por cada 100.000 habitantes, seguido de Magdalena, con 719; Valle del Cauca, con 718, y Córdoba, con 714. En Atlántico la cifra llegó a 518, mientras que el promedio nacional fue de 282 víctimas por cada 100.000 habitantes.

Los días en los que más se presentan estos accidentes también fueron identificados. El domingo encabeza la lista con 28.223 víctimas, equivalentes al 18,9 % del total. Le siguen el sábado y el lunes. Además, el domingo registra el mayor índice de letalidad, con un 0,54 %.

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A estas cifras se suma el comportamiento de los recursos destinados a cubrir la atención de las víctimas. La ADRES informó que, durante los primeros ocho meses de 2026, giró más de 496.000 millones de pesos por reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito, eventos catastróficos y eventos terroristas. Solo en agosto los giros alcanzaron los 53.000 millones de pesos.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud recibieron el 89 % de estos recursos, mientras que los prestadores de transporte asistencial concentraron el 10,4 %.

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Por otra parte, entre enero y agosto de 2026 se radicaron 44.539 nuevas reclamaciones por accidentes de tránsito, por un valor de 112.331 millones de pesos. Frente al mismo periodo de 2025, el número de reclamaciones aumentó un 18,7 % y el valor solicitado creció un 23,3 %.

De estas reclamaciones, el 38,1 % correspondió a accidentes en los que estuvieron involucrados vehículos no identificados; el 36,6 %, a vehículos identificados con SOAT de tarifa diferencial, y el 25,3 %, a vehículos identificados que no contaban con SOAT.

Las cifras muestran que los peatones siguen siendo el grupo más afectado por los accidentes de tránsito y que los jóvenes concentran una proporción importante de las víctimas, un panorama que pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección en las vías del país.