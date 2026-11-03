“Mi papá no fue perfecto, pero fue un gran hombre”: hijo de Navarro Wolff durante su despedida

En el Cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, se llevaron a cabo las exequias del exconstituyente Antonio Navarro Wolff. Uno de los momentos más significativos durante la ceremonia fue el mensaje que pronunció su hijo, Alejandro Navarro Bustamante, quien pidió perdón a las personas que pudieron sentirse heridas por las actuaciones de su padre y reflexionó sobre las diferencias que existen alrededor de su trayectoria política.

Durante las exequias, realizadas este martes 3 de noviembre, Alejandro agradeció a los familiares, amigos y personas que acompañaron a la familia en la despedida. También se refirió a las distintas etapas que atravesó su padre durante sus más de cinco décadas de vida pública y a las reacciones que generó su fallecimiento.

Publicidad

Navarro Bustamante aseguró que, aunque encontró numerosos mensajes de cariño y reconocimiento hacia Navarro Wolff en redes sociales, también leyó comentarios de rechazo y dolor. Frente a esas posiciones, sostuvo que las personas tienen derecho a interpretar de manera diferente la vida y las decisiones del exdirigente político.

“Mi papá no fue perfecto. Fue un gran hombre, un inmenso hombre, pero no fue perfecto, nadie lo es. Quiero pedir perdón a cualquier persona que sienta que las acciones de la vida de mi padre las hirieron de una u otra forma”, expresó Alejandro Navarro Bustamante.



En su intervención, Alejandro también planteó que las opiniones contrarias y los sentimientos de rechazo no deben desconocerse, pues pueden estar relacionados con experiencias de dolor que vivieron distintas personas.

“Podemos pensar distinto, podemos doler desde un lugar distinto”, manifestó al referirse a los comentarios que encontró sobre su padre tras conocerse su fallecimiento.

Publicidad

El hijo del exconstituyente también reflexionó sobre el odio y el dolor, al señalar que todas las personas han atravesado situaciones difíciles y que es necesario reconocer esas experiencias, incluso cuando existen posiciones opuestas frente a una misma historia.

Sus palabras se dieron en medio de la despedida de Navarro Wolff, quien tuvo una trayectoria marcada por su paso por el M-19, el proceso de paz de 1990 y su participación como uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.