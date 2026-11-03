Tecnología electoral colombiana recibe reconocimiento internacional en Estados Unidos

La tecnología colombiana aplicada a los procesos democráticos recibió un nuevo reconocimiento internacional. La organización Transparencia Electoral destacó en Miami, Estados Unidos, el desarrollo de Comitium, una plataforma creada por la empresa LinkTIC e implementada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para fortalecer la vigilancia y transparencia de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
El reconocimiento fue entregado durante los VI Premios Transparencia Electoral, en el marco del Programa Electoral EEUU 2026, un encuentro que reúne a más de 100 autoridades electorales, académicos y expertos de 15 países para intercambiar experiencias sobre innovación y administración democrática.
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Comitium permitió gestionar más de 1,6 millones de acreditaciones de testigos electorales, además de cerca de 12.800 auditores de sistemas y más de 40.000 observadores nacionales e internacionales.
“Demostramos que desde Colombia se puede construir tecnología capaz de responder a procesos de gran escala, con estándares de seguridad, trazabilidad y transparencia. La tecnología es un medio: su valor está en fortalecer la confianza de los ciudadanos en la democracia”, afirmó Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC.
Tecnología para fortalecer la vigilancia electoral
Entre sus principales funcionalidades, la plataforma permitió centralizar el registro y validación de datos, generar credenciales digitales con códigos QR, reportar incidencias en tiempo real y capturar los formularios E-14 de las mesas de votación.
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En las elecciones legislativas acreditó 1,03 millones de testigos, un incremento del 162 % frente a 2022, con cobertura del 98,8 % de las mesas habilitadas.
Colombia en escenarios internacionales
La experiencia también fue presentada en Washington D. C., donde representantes de LinkTIC compartieron aprendizajes sobre innovación electoral, protección de datos y acreditación de observadores.
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Por su parte, el CNE recibió un reconocimiento en la categoría Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional.
Este resultado se suma al Premio Ingenio 2026, otorgado a Comitium por Fedesoft en la categoría Gobierno, consolidando la apuesta colombiana por la transformación digital y la transparencia electoral.