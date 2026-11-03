Tecnología electoral colombiana recibe reconocimiento internacional en Estados Unidos

La tecnología colombiana aplicada a los procesos democráticos recibió un nuevo reconocimiento internacional. La organización Transparencia Electoral destacó en Miami, Estados Unidos, el desarrollo de Comitium, una plataforma creada por la empresa LinkTIC e implementada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para fortalecer la vigilancia y transparencia de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El reconocimiento fue entregado durante los VI Premios Transparencia Electoral, en el marco del Programa Electoral EEUU 2026, un encuentro que reúne a más de 100 autoridades electorales, académicos y expertos de 15 países para intercambiar experiencias sobre innovación y administración democrática.

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Comitium permitió gestionar más de 1,6 millones de acreditaciones de testigos electorales, además de cerca de 12.800 auditores de sistemas y más de 40.000 observadores nacionales e internacionales.

“Demostramos que desde Colombia se puede construir tecnología capaz de responder a procesos de gran escala, con estándares de seguridad, trazabilidad y transparencia. La tecnología es un medio: su valor está en fortalecer la confianza de los ciudadanos en la democracia”, afirmó Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC.



Leandro Querido, director de la organización internacional Transparencia Electoral y Fernán Ocampo, CEO de LinkTic Foto: suministrada

Tecnología para fortalecer la vigilancia electoral

Entre sus principales funcionalidades, la plataforma permitió centralizar el registro y validación de datos, generar credenciales digitales con códigos QR, reportar incidencias en tiempo real y capturar los formularios E-14 de las mesas de votación.

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En las elecciones legislativas acreditó 1,03 millones de testigos, un incremento del 162 % frente a 2022, con cobertura del 98,8 % de las mesas habilitadas.

Colombia en escenarios internacionales

La experiencia también fue presentada en Washington D. C., donde representantes de LinkTIC compartieron aprendizajes sobre innovación electoral, protección de datos y acreditación de observadores.

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Por su parte, el CNE recibió un reconocimiento en la categoría Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional.

Este resultado se suma al Premio Ingenio 2026, otorgado a Comitium por Fedesoft en la categoría Gobierno, consolidando la apuesta colombiana por la transformación digital y la transparencia electoral.