Nueva Mazda CX-5 2026 arrasa el mercado de las SUV medianas con nuevo diseño

La nueva Mazda CX-5 MHEV llega a Colombia con una transformación que combina tecnología híbrida, mayor habitabilidad, cambios en diseño y un paquete ampliado de asistencias a la conducción. La tercera generación de esta SUV mediana incorpora un motor eSkyactiv-G de 2,5 litros, entrega 178 caballos de potencia y estrena una interfaz digital que busca hacer más intuitiva la relación entre el conductor y el vehículo.

Con más de cinco millones de unidades comercializadas en el mundo, Mazda CX-5 inicia una nueva etapa en el mercado nacional. Su actualización responde a una estrategia que conserva los elementos característicos del modelo, pero introduce modificaciones en aspectos que inciden directamente en la experiencia: espacio, conectividad, confort y seguridad de los ocupantes.

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Bajo el concepto de marca "La intuición toma el volante", la propuesta pone el foco en una conducción más natural, apoyada en soluciones tecnológicas y ajustes de ingeniería que buscan facilitar las maniobras y la interacción con el entorno.

Motor Mild Hybrid: 178 caballos y tecnología con gasolina corriente

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La nueva Mazda CX-5 incorpora de serie, en todas sus versiones, un sistema de propulsión eSkyactiv-G de 2,5 litros con tecnología Mild Hybrid (MHEV).

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Esta configuración entrega 178 caballos de potencia y un torque máximo de 24,7 kg-m a 4.000 revoluciones por minuto. La tecnología híbrida está orientada a complementar el funcionamiento del motor de combustión para contribuir a la eficiencia y optimizar el desempeño.

Un aspecto destacado de esta configuración es su compatibilidad con gasolina corriente, característica que hace parte de la propuesta de adaptación del modelo a las condiciones del mercado colombiano.

La gama nacional está compuesta por cuatro alternativas: Touring 4x2, Grand Touring 4x2, Grand Touring AWD y Grand Touring LX AWD. Las diferencias de equipamiento y tracción permiten ofrecer distintas configuraciones dentro de la misma familia.

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Mazda CX-5 MHEV: más espacio y comodidad

Uno de los cambios más notorios está en sus dimensiones. Frente a la generación anterior, la nueva Mazda CX-5 creció 11,4 centímetros de longitud, 1,5 centímetros de ancho y 3 centímetros de altura en el habitáculo. También aumentó la distancia entre ejes, una modificación que favorece la distribución del espacio interior.

La segunda fila dispone ahora de cinco centímetros adicionales para las piernas. Esta mejora permite acomodar con mayor comodidad a los pasajeros y facilita la instalación de sillas infantiles sin tener que modificar la posición de los asientos delanteros.

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Los accesos más amplios también buscan simplificar el ingreso y la salida del vehículo. A esto se suma una mayor capacidad de carga, pensada para responder tanto a los desplazamientos cotidianos como a los viajes familiares. Dependiendo de la versión, la SUV incorpora techo panorámico para ampliar la entrada de luz natural.

Pantalla de hasta 15,6 pulgadas y nueva identidad visual

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La tecnología ocupa un lugar central en esta generación. Mazda incorporó una pantalla de hasta 15,6 pulgadas, acompañada de una interfaz renovada que integra funciones digitales, conectividad y opciones de personalización.

La nueva CX-5 presenta por primera vez el logotipo de Mazda en formato de letras, una modificación que introduce una imagen contemporánea. Mazda

La actualización también alcanza la identidad exterior. La nueva CX-5 presenta por primera vez el logotipo de Mazda en formato de letras, una modificación que introduce una imagen contemporánea.

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Otro elemento distintivo es el color Azul Marino, desarrollado mediante un proceso digital para conseguir una tonalidad que conserve su profundidad y brillo bajo diferentes condiciones de iluminación. Esta opción complementa el lenguaje de diseño Kodo, caracterizado por el tratamiento de las superficies y las formas de la carrocería.

Seguridad i-Activsense desde la versión de entrada

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La protección de los ocupantes es otro de los apartados que concentra cambios. La nueva estructura utiliza una mayor proporción de aceros de ultra alta resistencia en puntos estratégicos de la carrocería, mientras que el chasis, la suspensión y la dirección reciben ajustes para favorecer la estabilidad y el control.

Todas las versiones incluyen el paquete de seguridad i-Activsense, que reúne tecnologías de asistencia como:



Control de luces altas (HBC).



Asistencia inteligente de frenado delantero y trasero (SBS).



Advertencia de salida de carril (LDW).



Control crucero adaptativo con función Stop & Go (MRCC).



Monitoreo de punto ciego (BSM).



Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA).



Alerta de apertura de puertas (EGRESS).



Señal de frenado de emergencia (ESS).



Asistencia de arranque en pendiente (HLA).

Las versiones de mayor equipamiento agregan funciones como el monitoreo del conductor, la alerta de atención, la detección de tráfico cruzado delantero y el sistema de visión 360 grados con tecnología See-Through View. Estas herramientas están diseñadas para ampliar la percepción del entorno y apoyar las maniobras en espacios reducidos.

Además, el modelo recibió la distinción Top Safety Pick+ 2026 del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), reconocimiento relacionado con su desempeño en las evaluaciones de seguridad de esta organización.

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Disponibilidad de la nueva Mazda CX-5 en Colombia

La tercera generación de Mazda CX-5 está disponible en la red de concesionarios de la marca a nivel nacional a partir de octubre. Su llegada amplía la oferta de SUV medianas con tecnología Mild Hybrid y reúne modificaciones en habitabilidad, conectividad, diseño y asistencias a la conducción.

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Para quienes buscan conocer el funcionamiento del sistema MHEV, explorar las novedades del interior del vehículo o evaluar las diferencias entre las cuatro versiones, la experiencia de conducción mediante un test drive permitirá conocer directamente las características de esta nueva generación.