Subastas digitales ganan kilómetros en la venta de vehículos usados en Colombia

El mercado de vehículos usados en Colombia encuentra en las subastas digitales un nuevo canal para ampliar sus posibilidades de comercialización y conectar compradores de diferentes regiones del país. Hasta septiembre de 2026 se registraron 778.729 traspasos de automotores, según cifras de Andemos, una dinámica que evidencia el movimiento del sector de segunda mano. En este contexto, plataformas como Superbid Colombia ganan protagonismo al facilitar la venta de vehículos provenientes de empresas, compañías de renting, aseguradoras y entidades financieras.

El crecimiento de este modelo quedó reflejado en los resultados de septiembre de 2026, cuando las operaciones de Superbid Colombia alcanzaron cerca de $30.000 millones, la cifra mensual más alta en la historia de la compañía. De ese monto, $25.376 millones correspondieron al segmento automotor, que incluye autos y motos, salvamento, camiones y autobuses, lo que representó el 85,8 % del valor total operado. El resultado superó en 51,7 % las cifras de septiembre de 2025 y en 82,2 % las de agosto de este año.

Venta de carros usados ahora se hace con subastas digitales Foto: referencia, Flow

Publicidad

Subastas de flotas

Uno de los principales movimientos detrás de estas operaciones es la renovación de flotas empresariales. Durante septiembre, los vehículos provenientes de Usados Renting Colombia y Otros Renting representaron cerca del 25 % de las unidades automotoras adjudicadas y el 33,4 % de su valor. Al sumar los activos de origen industrial y de otros sectores, la participación llegó al 37 % de las unidades y aproximadamente al 53 % del valor adjudicado.

"La renovación de flotas es una parte importante de la dinámica del mercado de usados. Cuando una compañía actualiza sus vehículos, los activos que salen de su operación no necesariamente han agotado su vida útil. Pueden convertirse en una alternativa para otras empresas, emprendedores o personas que necesitan movilidad y capacidad de trabajo", explicó Helena Balcázar, gerente general de Superbid Colombia.



Otro factor que impulsa las subastas digitales es la posibilidad de adquirir vehículos sin que la ubicación física del automotor limite la participación de los interesados. En septiembre, Bogotá concentró el 16,7 % de los vehículos adjudicados, seguida por Guarne (10,9 %), Mosquera (9 %), Barranquilla (8,8 %) y Cali (8,3 %). Sin embargo, el 86,8 % de los vehículos fue adquirido por personas que residían en una ciudad diferente a aquella donde se encontraba el activo. Por residencia de los compradores, Bogotá concentró el 41,8 % de las adjudicaciones, Antioquia el 16,9 % y Valle del Cauca el 12,7 %.

"Hoy un vehículo ubicado en una ciudad puede atraer el interés de personas o empresas de otras regiones, que pueden conocer sus características y participar en el proceso de manera remota", señaló Balcázar.



Las marcas más vendidas de segunda

En cuanto a las preferencias de los compradores, Chevrolet lideró las adjudicaciones de la plataforma durante septiembre, con el 27,4 % de las unidades, seguida por Renault (10,9 %), Kia (7,5 %), Nissan (5,8 %) y Honda (5 %). Entre los modelos con mayor participación estuvieron el Chevrolet Spark, el camión Kenworth T800 y el NPR Reward Euro IV.

Publicidad

Por otra parte, los datos de enero a septiembre muestran comportamientos diferentes para los vehículos electrificados: mientras las adjudicaciones de híbridos aumentaron 25 % frente al mismo periodo de 2025, las de eléctricos puros disminuyeron 77,9 %.

Estas cifras, correspondientes exclusivamente a las operaciones de Superbid, reflejan algunos de los retos y oportunidades que enfrenta el mercado de segunda mano.