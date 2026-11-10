Leapmotor revela sus primeras camionetas en Colombia con hasta 1.000 km de autonomía

La oferta de vehículos electrificados en Colombia sigue ampliándose con la llegada de dos nuevas camionetas que prometen recorrer largas distancias utilizando una combinación de electricidad y gasolina. Se trata de los modelos B10 y C10 de Leapmotor, una marca china que anunció autonomías combinadas de 900 y 1.000 kilómetros, respectivamente.

Luego de que se confirmara la llegada de Leapmotor a Colombia, la compañía reveló las características de sus primeros vehículos para el mercado nacional, que comenzarán a comercializarse bajo la representación de Astara y con el respaldo del grupo automotor Stellantis.

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Ambas camionetas utilizan tecnología eléctrica de rango extendido (REEV), un sistema en el que las ruedas son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que uno de gasolina funciona como generador para recargar la batería cuando es necesario.

Leapmotor C10. Foto: Astara.

¿Cómo son las nuevas camionetas Leapmotor B10 y C10 que llegan a Colombia?

El primero de los vehículos es el Leapmotor B10 REEV, una SUV compacta equipada con un motor eléctrico de 215 caballos de potencia, tracción trasera y una batería de 18,8 kWh.



Según su ficha técnica, esta camioneta ofrece hasta 900 kilómetros de autonomía combinada bajo el ciclo WLTP, las pruebas estandarizadas para medir el rendimiento de los vehículos.

En cuanto a tecnología, incorpora una pantalla central de 14,6 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido de 12 parlantes y cámaras de visión de 360 grados.

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También cuenta con siete airbags y 16 sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego y reconocimiento de señales de tránsito.

Por su parte, el Leapmotor C10 REEV es una camioneta de mayor tamaño que, en su versión colombiana, alcanza hasta 1.000 kilómetros de autonomía combinada.

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Este modelo también desarrolla 215 caballos de potencia, pero incorpora una batería de mayor capacidad, de 28,4 kWh, y un paquete de 17 asistencias de seguridad.

Entre sus características están el techo panorámico de 2,1 metros cuadrados, los asientos delanteros con ventilación y calefacción —al igual que el B10— , la pantalla multimedia de 14,6 pulgadas y un sistema de cámaras que permite visualizar el entorno del vehículo durante las maniobras.

Leapmotor C10 Interior.. Foto: Astara.

¿Cómo funciona la tecnología de rango extendido de Leapmotor?

Una de las principales particularidades de estas nuevas camionetas es que el motor a gasolina no se encarga directamente de mover las ruedas, como ocurre en los vehículos convencionales.

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En su lugar, ambos modelos utilizan un propulsor eléctrico de 215 caballos para desplazarse y cuentan con un motor de gasolina de 1,5 litros que genera electricidad para alimentar el sistema cuando resulta necesario.

Esto permite continuar el recorrido utilizando combustible cuando disminuye la energía disponible en la batería, una característica pensada para desplazamientos en lugares donde la infraestructura de recarga puede ser limitada.

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¿Cuánto cuestan las nuevas camionetas Leapmotor en Colombia?

La marca también dio a conocer los precios de lanzamiento de sus dos primeros vehículos para el mercado colombiano.

El Leapmotor B10 REEV tendrá un precio de $114.990.000, mientras que la camioneta de mayor tamaño, el C10 REEV, costará $129.990.000. Además, ambos modelos contarán con una garantía de seis años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para la batería.

La compañía anunció que próximamente estarán disponibles a través de su red comercial, que tendrá presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, el Eje Cafetero, Neiva e Ibagué.

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La llegada de estos dos modelos amplía las opciones de movilidad electrificada en Colombia, especialmente para quienes están considerando alternativas que permitan combinar recorridos urbanos con viajes largos.