Leapmotor llega a Colombia: Astara distribuirá sus carros eléctricos respaldados por Stellantis

La compañía Astara, especializada en la distribución de automóviles, anunció este 3 de noviembre de 2026 la firma de un acuerdo para convertirse en el distribuidor oficial de Leapmotor en Colombia. La marca, dedicada a los vehículos de nuevas energías (NEV) y respaldada por el Grupo Stellantis, será presentada oficialmente durante el Salón del Automóvil de Bogotá, y su comercialización en el país está prevista para noviembre.

Con este acuerdo, Astara suma una nueva marca a su portafolio en el mercado colombiano, donde ya distribuye FIAT, Jeep, RAM, Peugeot y Opel, todas pertenecientes al mismo grupo automotor.

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Qué es Leapmotor y cuál es su relación con Stellantis

Leapmotor fue fundada en China en 2015 como una start-up de vehículos de nuevas energías, con una oferta completamente electrificada y una identidad enfocada en la tecnología. Su sede está en Hangzhou, provincia de Zhejiang, y su fundador es Zhu Jiangming, ingeniero eléctrico con más de 30 años de experiencia técnica.

En 2023, Stellantis invirtió en la compañía. Posteriormente, en 2024, ambas firmas crearon la empresa conjunta Leapmotor International BV, con el propósito de explorar el mercado internacional y comercializar la marca dentro del portafolio de Stellantis en todo el mundo, fuera de China.



Cifras de ventas y metas para 2026

De acuerdo con la información entregada por las compañías, Leapmotor vendió 600.000 vehículos a nivel global en 2025. Su meta para 2026 es alcanzar un millón de unidades comercializadas, lo que la ubica entre los actores de mayor crecimiento en el segmento de los vehículos electrificados.

Tecnología desarrollada por la propia marca

La empresa desarrolla y fabrica de forma independiente sus componentes principales, entre ellos el tren motriz eléctrico y los sistemas inteligentes. Las piezas de producción propia representan el 70 % del costo total de cada vehículo.

Carro eléctrico Leapmotor amarillo circula por una carretera rodeada de árboles, seguido por otro vehículo de color gris

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Entre los desarrollos que la marca ha presentado figuran un sistema de transmisión eléctrica ocho en uno, una tecnología célula-chasis producida en masa y una arquitectura electrónica central que integra cuatro dominios en uno. Su campo de trabajo incluye el diseño, la investigación, la fabricación, la conducción inteligente, el control de motores eléctricos, los sistemas de baterías y las soluciones de conectividad basadas en la nube.

Los modelos que llegarán al mercado colombiano

Según las empresas, el acuerdo de distribución responde al creciente interés de los consumidores colombianos por alternativas de movilidad eléctrica. La oferta de Leapmotor en el país se concentrará en tres segmentos de alta demanda: SUV B, SUV C y SUV D. Los modelos llegarán en dos tipos de motorización: vehículos 100 % eléctricos (BEV) y eléctricos de rango extendido (REEV).

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Lo que dijeron los directivos de Astara y Leapmotor

Ignacio Enciso, CEO de Astara, afirmó que la incorporación de la marca “es un nuevo hito que refuerza nuestra visión sobre el futuro de la movilidad”. El directivo agregó que la compañía iniciará la distribución de una marca respaldada por Stellantis para ofrecer “una nueva generación de vehículos eléctricos y de rango extendido” y señaló que Colombia es un mercado clave para Astara en Latinoamérica.

Por su parte, Felipe Daemon, vicepresidente de Leapmotor para Sudamérica, indicó que la llegada al país hace parte de la estrategia de expansión de la marca en la región. Daemon destacó la experiencia de Astara, su conocimiento del mercado y su red de venta y posventa, así como el respaldo de Stellantis, grupo que lidera la industria automotriz en Sudamérica.

Astara, el distribuidor detrás de la llegada de Leapmotor

Astara cuenta con casi 50 años de experiencia en el sector automotor y más de 16 años de trayectoria en Colombia. En 2025, la compañía registró ingresos por 5.500 millones de euros y vendió 220.000 vehículos nuevos.

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La empresa tiene cerca de 3.000 empleados de 50 nacionalidades y opera en 19 países. En Europa está presente en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria; en Latinoamérica, en Argentina, Bolivia, Panamá, Perú, Chile y Colombia.

Según las compañías, la alianza busca combinar la tecnología de Leapmotor con la experiencia de distribución de Astara para impulsar la transición del mercado automotor colombiano hacia opciones de movilidad más sostenibles.