De ser descartado por Ferrari al trono de la F1 a los 20 años: así es Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 a sus 20 años, dos meses y siete días.

El piloto nacido en Bolonia, Italia, no solo superó por más de tres años la marca de precocidad que ostentaba el alemán Sebastian Vettel desde 2010, sino que devolvió a la afición transalpina un título mundial de pilotos que permanecía ajeno a sus compatriotas desde hace 73 años, cuando Alberto Ascari lo conquistó en 1953.



¿Quién es Andrea Kimi Antonelli y cómo comenzó su carrera en el automovilismo?

Nacido en el seno de una familia ligada al motor, su padre Marco Antonelli fue piloto y es propietario del equipo AKM Motorsport, Kimi dio sus primeros pasos en las categorías de formación mostrando un talento precoz. A los 11 años impresionó en las pruebas de simulador en Maranello; sin embargo, por razones no esclarecidas, fue descartado para integrar la academia de jóvenes pilotos de Ferrari, la escudería por excelencia de su país.

Kimi Antonelli en lo más alto del podio en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: AFP.

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Ese descarte abrió la puerta para que el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, lo reclutara bajo el amparo de la estructura alemana. Antonelli ascendió rápidamente en el escalafón competitivo conquistando en 2022 las Fórmulas 4 de Alemania e Italia, y en 2023 las Fórmulas Regionales de Europa y Oriente Medio, antes de dar el salto directo a la Fórmula 2 en 2024 sin pasar por la F3.

Su ascenso a la Fórmula 1 se confirmó tras la salida de Lewis Hamilton hacia Ferrari. Con tan solo 18 años recién cumplidos, Mercedes lo subió a la 'flecha plateada' en los entrenamientos libres de Monza en 2024, una sesión que terminó de forma accidentada a los diez minutos tras estrellarse en la curva Parabólica. Pese a las dudas iniciales de la prensa y su séptimo lugar en su temporada de debut, Wolff ratificó su respaldo al joven italiano para asumir la titularidad definitiva.



¿Por qué Andrea Kimi Antonelli es considerado una figura histórica en Italia?

La irrupción de Antonelli marca un hito de reconstrucción para el automovilismo italiano, una nación golpeada históricamente por la pérdida de grandes figuras de la pista y por la escasez de referentes locales en la categoría reina. Antes de la aparición de Kimi, solo dos pilotos de ese país habían logrado coronarse campeones mundiales: Giuseppe Farina en 1950, el primer campeón de la historia, y Alberto Ascari en 1952 y 1953.



Tras la muerte de trágicas figuras italianas en décadas pasadas y la reticencia histórica de Enzo Ferrari a contratar pilotos locales para evitar el impacto social de los accidentes, la afición de ese país quedó huérfana de campeones propios durante más de siete décadas.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, y el piloto británico de Racing Bull, Arvid Lindblad, compiten durante el Gran Premio de Italia. Foto: AFP

Apodado por la prensa de su país como "El joven fabuloso", Antonelli logró ganarse el respaldo de los fanáticos italianos compitiendo para la escudería Mercedes. Con nueve victorias en la temporada, incluyendo triunfos en escenarios legendarios como Mónaco, Spa-Francorchamps y una remontada desde el puesto 19 en Monza, el piloto boloñés inscribió su nombre en los libros de récords de la categoría.