Nueva ley pone 'tatequieto' a patinetas eléctricas: tendrán que llevarla en el vehículo

El Ministerio de Transporte reglamentó la Ley 2486 de 2025, que establece nuevos requisitos para vehículos como las bicicletas y patinetas eléctricas en Colombia. Entre las disposiciones se encuentra la exigencia de una lámina de identificación que permitirá verificar las características técnicas de cada vehículo durante los controles en las vías.

La medida aplica tanto para las unidades nuevas como para aquellas que ya están en circulación. La identificación deberá incluir información técnica del vehículo y no podrá ser cualquier adhesivo, sino que tendrá que cumplir con las especificaciones definidas por el Ministerio de Transporte.

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¿Qué información debe llevar la lámina de las patinetas eléctricas?

La lámina deberá incluir datos que permitan identificar el vehículo y comprobar que cumple con las condiciones establecidas en la normativa. Entre la información exigida se encuentran el número de serie, el año de fabricación, la potencia, la velocidad máxima y la clase del vehículo.



Estos datos permitirán verificar las características de cada unidad y facilitar los controles de las autoridades en las vías del país.

La medida busca que las bicicletas y patinetas eléctricas cuenten con información técnica visible y verificable. Por eso, los propietarios deberán asegurarse de que la lámina cumpla con las especificaciones exigidas y contenga todos los datos requeridos.

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Las patinetas eléctricas se volvieron un medio de transporte de moda por su simplicidad. Foto: Unsplash

¿Quién debe instalar la lámina y cuál es la fecha límite?

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En el caso de los vehículos nuevos, la responsabilidad de incorporar la identificación antes de su comercialización recaerá en fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores.

Por su parte, quienes hayan comprado una bicicleta o patineta eléctrica antes del primero de enero de 2027 deberán cumplir con este requisito antes de esa fecha.

Para reunir la información necesaria, los propietarios podrán consultar el manual del vehículo, la factura de compra o los documentos entregados por el fabricante o vendedor. Estos soportes permitirán verificar los datos técnicos y completar la identificación conforme a las condiciones establecidas.

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Con la reglamentación de la Ley 2486 de 2025, los usuarios de estos vehículos deberán revisar la documentación y comprobar que la identificación cumpla con los requisitos técnicos exigidos para circular en Colombia.