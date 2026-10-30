Marca de carros de lujo llega a Colombia: uno cuenta con 569,9 caballos de fuerza

Colombia sigue recibiendo expansión automotriz en su mercado y ahora se suma la llegada de la marca china AVATR, encargada de diseñar autos de lujo con diferentes empresas, incluso, en su momento lanzaron un diseño hecho por DIOR con grandes diseñadores que le dieron un toque moderno y único al vehículo.

En su llegada al mercado colombiano trae los lanzamientos de AVATR 11 Y AVATR 07, dos camionetas que combinan diseño, tecnología inteligente, alto desempeño y detalles de lujo en su composición, de la mano del Grupo Vadí que se encarga de esta importante expansión.

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Su desarrollo reúne a tres actores importantes de la industria: Changan Group, como principal accionista; CATL, como segundo mayor accionista, y Huawei. Esta se suma a diversas marcas de lujos que han llegado a Colombia, como Tesla hace un tiempo, demostrando la fortaleza del mercado en el país.

Interior de AVATR // Foto: AVATR

AVATR 11 Y AVATR 07, dos apuestas de la marca en Colombia

La marca llega con estas dos camionetas de lujo que traen en su composición detalles únicos y de alta calidad, permitiendo conducir de una manera de primer mundo.



Estas son las especificaciones de cada una:



AVTAR 11: cuenta con AWD que integra dos motores eléctricos que entregan conjuntamente 569,9 hp y 650 Nm de torque, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos. Cuenta con una batería CATL de 116,76 kWh con tecnología NCM con una potencia máxima de carga de 240 kW y permite alcanzar hasta 625 kilómetros de autonomía bajo ciclo NEDC.

AVATR 11 // Foto: AVATR

AVATR 07: contará con RWD y AWD que permitirá una potencia 309,7 hp y 333 Nm y 494, hp y 595 Nm, respectivamente, con una aceleración de hasta 100 kilómetros por hora en tan solo 5 segundos, llegando en su potencia hasta 932 kilómetros de autonomía combinada.

AVATR 07 // Foto: AVATR

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¿Cuánto costarán estas camionetas en Colombia?

Debido a todo el sistema digital con el que cuenta, además de sus detalles de lujo en el interior incluyendo pantallas de 35 pulgadas y altavoces de alta calidad, estos vehículos no serán para todo el mundo y sus precios serán así:



AVATR 07 RWD: 199’990.000 pesos.

199’990.000 pesos. AVATR 07 AWD: 224’990.000 pesos.

En su llegada, la marca estará en las vitrinas de Bella Suiza, en Bogotá, y Las Vegas, en Medellín, en donde comenzará su presencia en el mercado colombiano.