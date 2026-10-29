Carros a gasolina pierden el dominio mundial tras más de un siglo: estas son las razones

Después de más de un siglo dominando la industria automotriz, los carros a gasolina están perdiendo terreno en el mercado mundial. Durante los primeros seis meses de 2026, estos vehículos representaron menos de la mitad de las ventas de automóviles nuevos, un comportamiento que no se había registrado desde que los carros comenzaron a popularizarse en la década de 1920.

Según una investigación del medio japonés Nikkei Asia junto con la firma especializada Mobility Global, la participación de los vehículos que funcionan exclusivamente con gasolina cayó al 49 %, tres puntos porcentuales menos que durante el mismo periodo de 2025.

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El mercado a gasolina se encuentra ante una caída contundente en los últimos cinco años, teniendo en cuenta que en 2021 estos automóviles representaban el 73 % de las ventas mundiales. Desde entonces, los modelos eléctricos e híbridos han ganado participación en diferentes países.

¿Por qué están cayendo las ventas de carros a gasolina?

Uno de los principales factores detrás de este comportamiento es el aumento de los precios internacionales del petróleo, especialmente después de que el conflicto en Oriente Medio generara preocupaciones por el suministro de combustible.



De acuerdo con el medio japonés, el encarecimiento de la gasolina ha llevado a más compradores a considerar vehículos eléctricos, que ofrecen menores costos de funcionamiento.

Entre enero y junio de 2026 se vendieron 20,25 millones de carros exclusivamente a gasolina en el mundo, una reducción del 10 % frente al mismo periodo del año anterior. Este retroceso fue especialmente notable en China, donde las ventas de estos modelos disminuyeron un 26 %, mientras que en Europa cayeron un 13 %.

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En contraste, los automóviles completamente eléctricos registraron un crecimiento del 12 %, con 6,87 millones de unidades comercializadas, equivalentes al 17 % de las ventas mundiales de vehículos nuevos.

Carros eléctricos e híbridos chinos Foto: AFP

¿En qué países están creciendo las ventas de carros eléctricos?

Aunque China continúa siendo el principal mercado de vehículos eléctricos, con aproximadamente la mitad de las ventas mundiales, durante el primer semestre de 2026 registró una caída del 3 % en esta categoría, hasta los 3,44 millones de unidades.

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Según Nikkei Asia, este comportamiento se debió a la reducción de los incentivos fiscales que entró en vigor en enero.

En Norteamérica también se presentó una disminución del 15 %, después de que el Gobierno estadounidense retirara beneficios destinados a impulsar la compra de estos automóviles.

Por el contrario, Europa registró un crecimiento del 32 % en las ventas de vehículos eléctricos, hasta alcanzar 1,81 millones de unidades.

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El avance fue tan significativo que, por primera vez en un primer semestre, las ventas de eléctricos superaron a las de carros exclusivamente a gasolina en el conjunto de 31 importantes mercados europeos.

Otras regiones que también registraron aumentos considerables fueron el sudeste asiático, donde las ventas crecieron un 81 %, y Oceanía, que duplicó la cifra con respecto al año anterior.

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¿Qué pasará con los carros a gasolina y los vehículos híbridos?

A pesar del crecimiento de los automóviles eléctricos, los vehículos híbridos también están ganando participación en el mercado mundial, especialmente entre fabricantes japoneses que mantienen su apuesta por combinar motores de combustión y sistemas eléctricos.

Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 7,27 millones de híbridos, un aumento del 10 % que les permitió alcanzar el 18 % de las ventas globales de vehículos nuevos. Esto significa que la caída de los automóviles exclusivamente a gasolina no implica la desaparición de los motores de combustión, pues los híbridos todavía utilizan combustible para funcionar.

Yoshiaki Kawano, director asociado de Mobility Global, le explicó a Nikkei Asia que el aumento de los precios del petróleo despertó el interés de los compradores por los menores costos de uso de los eléctricos, después de un periodo de desaceleración causado por los recortes de subsidios.