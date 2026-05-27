¿Carros eléctricos ya son más baratos que los de gasolina? La mejor universidad del mundo lo revela

Un nuevo estudio elaborado por investigadores del Massachusetts Institute of Technology concluyó que los carros eléctricos ya pueden competir en costos con los vehículos de gasolina en gran parte de Estados Unidos, incluso sin incentivos tributarios.

La investigación, publicada en la revista científica Environmental Research Letters, también encontró que los vehículos eléctricos reducen las emisiones contaminantes entre un 40 % y un 60 % en la mayoría de las regiones analizadas.

El trabajo fue desarrollado por Marco Miotti y Jessika Trancik, quienes analizaron información proveniente de miles de códigos postales en Estados Unidos para estudiar cómo cambian los costos y emisiones dependiendo de factores como clima, tráfico, precios de energía y hábitos de conducción.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Qué descubrió el estudio del MIT sobre los carros eléctricos?

Según el análisis del Massachusetts Institute of Technology, el costo total de propiedad de muchos carros eléctricos ya resulta comparable al de modelos equivalentes con motor de combustión.



La investigación no se enfocó únicamente en el precio de compra, sino en gastos acumulados durante toda la vida útil del vehículo.

Entre los factores evaluados aparecen:



Consumo de energía.

Precio de la electricidad.

Costos de combustible.

Distancias recorridas.

Condiciones climáticas.

Congestión vehicular.

Los investigadores concluyeron que en muchas regiones estadounidenses los vehículos eléctricos terminan siendo competitivos frente a modelos de gasolina, especialmente donde la electricidad tiene menores costos.

Los carros eléctricos cada vez ganan más espacio en el mercado automotor Foto: Unsplash

¿Qué influye más en las emisiones de un carro eléctrico?

Uno de los hallazgos principales del estudio es que las ventajas ambientales de un vehículo eléctrico no dependen únicamente de la fuente de electricidad utilizada en cada región.

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El equipo del MIT encontró que el comportamiento del conductor también modifica considerablemente los resultados.

Según la investigación, las mayores reducciones de emisiones aparecen en lugares donde coinciden varios factores:



Redes eléctricas más limpias.

Altos niveles de congestión.

Uso frecuente del vehículo.

Recorridos largos durante el año.

Climas moderados.

El estudio indica que una misma ciudad puede arrojar resultados diferentes dependiendo de cómo utilice el carro cada conductor.

¿El frío sigue siendo un problema para los carros eléctricos?

La investigación también analizó el impacto de las bajas temperaturas sobre el rendimiento de las baterías.

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El estudio reconoció que en zonas extremadamente frías la eficiencia de un carro eléctrico puede disminuir considerablemente durante ciertas jornadas.

En estados como Dakota del Norte, por ejemplo, la autonomía de algunos vehículos eléctricos podría reducirse hasta en un 50 % durante noches con temperaturas muy bajas.

Sin embargo, los investigadores concluyeron que el impacto anual sobre las emisiones totales sigue siendo relativamente bajo.

Según explicó Marco Miotti, incluso en escenarios considerados desfavorables los vehículos eléctricos continúan mostrando reducciones importantes de emisiones frente a carros de gasolina.

¿Qué vehículos fueron incluidos en el análisis?

El trabajo del Massachusetts Institute of Technology incluyó distintos tipos de vehículos electrificados.

Entre ellos aparecen:



Carros 100 % eléctricos.

Híbridos enchufables.

Vehículos comparables de combustión.

Los investigadores estudiaron miles de patrones de conducción para establecer diferencias en costos y emisiones dependiendo del uso real de cada vehículo.

Además, el modelo incorporó promedios históricos de precios de electricidad y combustible para evitar distorsiones generadas por variaciones temporales del mercado energético.

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Los autores del estudio señalaron que los resultados también fueron utilizados para actualizar Carbon Counter, una herramienta pública creada anteriormente por el equipo investigador.

El sistema permite comparar emisiones y costos de propiedad de distintos vehículos disponibles en el mercado.

Según el MIT, las próximas etapas del proyecto buscarán incorporar nuevos factores relacionados con cambios futuros en precios de energía, combustibles y tecnologías automotrices.