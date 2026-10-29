Un siglo de papamóvil: la historia del carro que se convirtió en símbolo de las visitas papales

Los Museos Vaticanos han inaugurado una muestra temporal titulada “Un siglo de papamóvil”, una iniciativa que permite al público realizar un recorrido cronológico por la evolución del transporte utilizado por los máximos jerarcas de la Iglesia católica. La exposición, instalada en los jardines vaticanos, pone el foco en ocho vehículos emblemáticos fabricados por la marca Mercedes-Benz, consolidando la celebración de una alianza técnica y protocolaria que se extiende por diez décadas.

El origen: el lujo al servicio de la tradición

La historia documentada en esta exhibición comienza el 23 de mayo de 1930, fecha en la que el papa Pío XI recibió su primer vehículo oficial. El modelo, un Nürburg 460, representaba la cúspide de la ingeniería automotriz de la época, diseñado con un compartimento privado que contaba con acabados en madera, asientos tapizados en brocado de seda y una manufactura artesanal de alta precisión.

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Este vehículo no solo marca el inicio de la colaboración entre la Santa Sede y el fabricante alemán, sino que establece el punto de partida para una serie de transformaciones técnicas. A medida que avanzó el siglo XX, las necesidades de seguridad y visibilidad fueron alterando la configuración de los coches, adaptándolos paulatinamente a las exigencias de un papado cada vez más itinerante y cercano al público.

Un repaso a los modelos más icónicos

El recorrido de la muestra se organiza de forma cronológica, exhibiendo las unidades que marcaron el estilo de diversos pontificados:



Juan XXIII: Se destaca el Landaulet de 1960.



Pablo VI: Se conserva el 600 Pullman Landaulet.



Juan Pablo II: Dada la intensidad de sus viajes, el papa polaco cuenta con una sección especial donde se observan el 300 SEL Pullman (heredado de su predecesor) y los vehículos desarrollados específicamente para sus giras internacionales en 1980, 1997 y 2002.



Benedicto XVI y Francisco: La muestra cierra con el modelo ML 500, unidad que sirvió como transporte oficial para ambos pontífices en numerosas apariciones públicas.



El papamóvil como herramienta de cercanía

Más allá del valor técnico de las piezas, la exposición subraya la importancia del vehículo como un instrumento de proximidad pastoral. Sandro Barbagallo, curador de las Colecciones Históricas de los Museos Vaticanos, destacó durante la apertura que la historia del papado es intrínsecamente una historia de viajes. Según el experto, este tipo de transporte ha permitido que el mensaje de la Iglesia trascienda fronteras geográficas y culturales.

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En el marco de la inauguración, el papa León XIV recibió a los directivos de Mercedes-Benz, aprovechando el encuentro para reflexionar sobre la función social y espiritual de estos vehículos. El pontífice destacó que, con el devenir de los años, el papamóvil dejó de ser un simple medio de desplazamiento para convertirse en un canal de contacto directo con los fieles durante los actos masivos.

Innovación, sostenibilidad y futuro

El debate sobre la movilidad sostenible también encontró su espacio en la presentación. Se recordó el hito del primer papamóvil eléctrico entregado durante el pontificado de Francisco, un paso simbólico hacia la responsabilidad ambiental.

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León XIV instó a los líderes del sector automotriz a continuar trabajando bajo criterios de ética, buscando que los avances tecnológicos se traduzcan siempre en una mejora del bien común y el cuidado de la creación. Con este evento, el Vaticano no solo rinde homenaje a un siglo de historia mecánica, sino que reafirma la relevancia de la movilidad como facilitadora de la misión evangelizadora en un mundo en constante cambio.