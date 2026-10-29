Renault Group eleva su facturación a €11.600 millones en tercer trimestre pese a la caída de ventas

El fabricante de automóviles francés Renault Group registró un aumento en su facturación durante el tercer trimestre de 2026, a pesar de que las ventas de sus propias marcas disminuyeron. Así lo revelan las cifras publicadas este jueves 29 de octubre por la compañía, según informó la agencia AFP desde París.

El resultado se produce en un contexto marcado por la competencia de los fabricantes chinos y por la debilidad del mercado de vehículos nuevos, dos factores que han afectado el desempeño comercial de las marcas del grupo.

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Facturación de Renault crece un 1,5% en el tercer trimestre

De acuerdo con los datos divulgados por la empresa, la facturación del tercer trimestre alcanzó los 11.600 millones de euros, equivalentes a casi 13.000 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento del 1,5% interanual frente al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento de los ingresos contrasta con el comportamiento de las ventas de las tres marcas que integran el grupo: Renault, Dacia y Alpine. En conjunto, estas registraron una caída del 6% en el trimestre.



Según la información publicada, este periodo confirma las tendencias que permitieron a Renault Group regresar a los beneficios durante el primer semestre del año.

Alianzas y financiación, claves en los ingresos

La mejora en la facturación del fabricante francés se explica principalmente por dos fuentes de ingresos distintas a la venta directa de sus marcas:

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Vehículos fabricado s para o con otras marcas, entre ellos los producidos con el grupo chino Geely en Brasil.

s para o con otras marcas, entre ellos los producidos con el grupo chino Geely en Brasil. Servicios de financiación de las ventas ofrecidos a los clientes.

Estas líneas de negocio permitieron compensar el retroceso en las ventas de los modelos propios del grupo automotriz.

Renault se adapta al “cambio brusco” del mercado automotor

Durante una videoconferencia con periodistas, el director financiero de la compañía, Duncan Minto, se refirió a la capacidad de adaptación del grupo ante lo que calificó como un “cambio brusco” en el mercado, provocado por el avance de la electrificación y el encarecimiento de los carburantes.

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“Renault Group se ha adaptado rápidamente, tanto a nivel comercial como industrial, a la aceleración de la demanda de vehículos eléctricos en Europa”, afirmó el ejecutivo.

Ventas de vehículos eléctricos aumentan un 84,7%

Uno de los datos más destacados del informe trimestral corresponde al segmento de vehículos eléctricos. Según el comunicado emitido por la compañía, las ventas de este tipo de automóviles crecieron un 84,7% interanual en el tercer trimestre.

Con este incremento, los modelos eléctricos pasaron a representar más de una cuarta parte del total de ventas del grupo en el periodo analizado.

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Más de la mitad de las ventas ya son electrificadas

El fabricante también precisó el peso de la electrificación al incluir otras tecnologías en el cálculo. “Incluyendo los vehículos híbridos e híbridos enchufables, las ventas electrificadas representan el 54,9% de las ventas de turismos del grupo en el tercer trimestre”, indicó Renault Group en su comunicado.

Esto significa que más de la mitad de los turismos vendidos por el grupo entre julio y septiembre correspondieron a vehículos eléctricos, híbridos o híbridos enchufables, mientras que el 45,1% restante correspondió a otras motorizaciones.

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Las cifras clave de Renault Group en el tercer trimestre

Los principales indicadores divulgados por la compañía francesa son los siguientes:

Facturación: 11.600 millones de euros (casi 13.000 millones de dólares).

11.600 millones de euros (casi 13.000 millones de dólares). Variación de la facturación: +1,5% interanual.

+1,5% interanual. Ventas de las marcas Renault, Dacia y Alpine: -6%.

-6%. Ventas de vehículos eléctricos : +84,7% interanual, más de un cuarto del total.

: +84,7% interanual, más de un cuarto del total. Participación de vehículos electrificados: 54,9% de las ventas de turismos.

Los resultados del tercer trimestre reflejan un escenario en el que el grupo automotriz francés mantiene el crecimiento de sus ingresos mediante alianzas industriales y servicios financieros, mientras avanza en la transición hacia la movilidad eléctrica en el mercado europeo, en medio de la presión competitiva de los fabricantes chinos y de un mercado de vehículos nuevos debilitado.