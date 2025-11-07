Desde 2026, Volkswagen producirá únicamente carros híbridos y eléctricos en Suramérica

El gigante automovilístico alemán Volkswagen confirmó que a partir de 2026 fabricará exclusivamente vehículos híbridos y eléctricos en su red industrial de Suramérica, poniendo fin a la producción de modelos con motores de combustión interna en la región.

La decisión hace parte del plan global de descarbonización de la compañía, que busca adaptar todas sus operaciones a las nuevas exigencias ambientales y acelerar la transición hacia una movilidad basada en energías limpias.

El presidente y CEO de Volkswagen América del Sur, Alexander Seitz, anunció que la marca avanza en una transformación completa de sus plantas en Brasil y Argentina, con el objetivo de que desde 2026 todos los vehículos ensamblados sean electrificados en alguna medida.

“A partir de 2026, la producción en Suramérica se enfocará únicamente en modelos híbridos o totalmente eléctricos. Es un paso decisivo hacia la neutralidad de carbono”, señaló Seitz.



El directivo explicó que el grupo viene realizando una reestructuración de su infraestructura industrial, así como la modernización de procesos y la incorporación de nuevas tecnologías enfocadas en eficiencia energética.

Los vehículos eléctricos Volkswagen Foto: AFP

¿Por qué VW producirá todos sus carros electrificados?

Volkswagen indicó que el proceso de adaptación requerirá inversiones millonarias en la región, destinadas a la actualización de líneas de ensamblaje, el desarrollo de componentes eléctricos y la capacitación técnica de su personal.

Las plantas de Brasil y Argentina serán las primeras en operar bajo este esquema, con la instalación de plataformas compatibles con la producción de sistemas híbridos y eléctricos. La compañía señaló que la transición implicará también una nueva estrategia de proveedores locales, orientada al suministro de partes y materiales sostenibles.

Publicidad

La medida en Suramérica se enmarca dentro del plan internacional de Volkswagen Group, que contempla la eliminación gradual de los motores de combustión en todos sus mercados antes de 2035 y la adopción total de tecnologías limpias hacia 2050.

El fabricante alemán destacó que el proceso de electrificación en la región será progresivo, pero irreversible. Además, la estrategia busca fortalecer el papel de Suramérica en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles y en la integración de biocombustibles con electricidad como alternativas de transición.

Fábrica de Volkswagen Foto: AFP

El cambio productivo previsto para 2026 incluye la adecuación de las plantas para el uso de energías renovables en los procesos industriales, así como la implementación de estándares ambientales acordes con los objetivos de neutralidad de carbono definidos por el grupo.

Publicidad

Volkswagen destacó que su meta es consolidar un modelo de producción regional competitivo y alineado con las tendencias mundiales de movilidad sostenible, manteniendo la relevancia de Suramérica dentro de su estructura global.

Con esta decisión, Volkswagen se convertirá en una de las primeras grandes automotrices en eliminar completamente la fabricación de motores a combustión en Suramérica, un paso que redefine el futuro de la industria en la región.