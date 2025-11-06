Nueva camioneta Renault ya pisó suelo colombiano y competirá con Toyota, Mazda, Kia y más

Renault presentó oficialmente en Cali la Renault Boreal, una SUV que tendrá su primera exhibición pública nacional en el Salón del Automóvil de Bogotá, que se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre de 2025 en Corferias.

El vehículo, que se fabrica en el complejo Ayrton Senna de São José dos Pinhais (Curitiba, Brasil), se espera llegue comercialmente para el primer trimestre de 2026.

La Renault Boreal fue revelada originalmente en julio de 2024 en Brasil y hace parte de lo que la compañía denomina su “International Game Plan 2027”, un programa que busca fortalecer su presencia fuera de Europa con vehículos adaptados a los mercados locales.

Además, el modelo se incorpora al segmento de las SUV medianas, con una gran competencia en el mercado, donde están presentes referencias como Mazda CX-5, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, y Kia Sportage.



Renault Boreal Foto: Renault

Diseño y medidas de Renault Boreal

Con dimensiones de 4,56 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,65 de altura, la Boreal adopta el lenguaje visual más reciente de Renault.

Su estructura incluye una parrilla del color de la carrocería con una franja superior en negro brillante, faros LED distribuidos en varios niveles y líneas laterales marcadas.

Los rines son de 19 pulgadas y cuenta con techo flotante y panorámico, además de detalles en símil de aluminio y luces traseras horizontales.

La distancia entre ejes de 2,70 metros ofrece espacio para cinco pasajeros y un baúl de 586 litros.

Renault Boreal Foto. Renault

Interior y equipamiento

En el interior, incorpora un sistema digital con doble pantalla de 10 pulgadas cada una, con cuadro de instrumentos y centro multimedia conectados al sistema OpenR Link, que integra Google Automotive Services, con navegación por Google Maps, control por voz, descargas de aplicaciones y actualizaciones remotas (OTA).

También cuenta con climatización automática bizona, puertos USB-C, cargador inalámbrico, compartimiento refrigerado y asientos delanteros eléctricos con memoria y función de masaje para el conductor.

La marca informó que la Boreal llegará con un conjunto completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS). Entre ellas se incluyen el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego, reconocimiento de señales de tránsito y cámara de visión 360°.

Renault Boreal Foto: Blu Radio

Motorización de Renault Boreal

El modelo estará propulsado por el motor Turbo TCe de 1.3 litros, el mismo que equipa la Duster producida en Colombia, y que desarrolla 154 caballos de potencia y 250 Nm de torque, asociado a una transmisión automática EDC de seis velocidades con mando electrónico “e-Shifter”.

De acuerdo con la marca, aunque es un motor térmico, su plataforma deja abierta la llegada de versiones con algún tipo de electrificación. La SUV se apoya sobre la plataforma RGMP (Renault Group Modular Platform), una evolución de la arquitectura CMF-B utilizada por el grupo en Europa.

Renault destacó que Colombia es el primer país fuera de Brasil en recibir la Boreal, y será el primero donde el público general podrá conocerla durante el Salón del Automóvil de Bogotá.

Hasta el momento, la marca no ha confirmado precios para el mercado colombiano, pues el costo final dependerá, según se indicó, de la decisión que tome el Gobierno nacional sobre la renovación o terminación del acuerdo automotor con Brasil.