Construirán en Colombia el túnel más largo del continente: serán 10 km y lo entregarán en 2026

Colombia avanza en una de las obras de infraestructura más ambiciosas del continente. En el occidente del país, entre Medellín y la región del Urabá, se construye el Túnel del Toyo, un proyecto que transformará la conectividad del departamento de Antioquia y que, al finalizarse en diciembre de 2026 o inicios de 2027, se convertirá en el túnel más largo de toda América.

Aunque su construcción comenzó hace varios años, el pasado mes de junio la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín finalizaron el revestimiento del túnel principal, con lo que se logró un 99 % de avance en el tramo 1 del proyecto.

Las obras restantes —instalación de equipos electromecánicos y complementarios— estarán a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Túnel del Toyo Foto: captura de video

¿Qué regiones conectará el Túnel del Toyo?

El Túnel del Toyo forma parte de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, una ruta de 18,2 kilómetros que conecta directamente a Medellín con el Urabá antioqueño. Este tramo incluye:



Un túnel principal de 9,7 kilómetros.

Seis túneles menores que suman 3 kilómetros.

16 puentes con una longitud total de 1,3 kilómetros.

4,4 kilómetros de vías a cielo abierto.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que el trabajo conjunto permitió avanzar pese a los desafíos:



“Una vez más, los antioqueños nos echamos al hombro las causas difíciles... Antioquia y su corazón, la capital Medellín, cumplieron con el compromiso pactado en este tramo que estaba bajo nuestra responsabilidad”, señaló.

La inversión total del primer tramo supera los 2,7 billones de pesos, de los cuales Medellín aportó 870.000 millones. Sobre ese esfuerzo, el alcalde Federico Gutiérrez afirmó:

“Es la primera vez que una ciudad invierte recursos fuera de su jurisdicción. Este es un símbolo de progreso, de lo que significa Colombia y Antioquia”.

¿Cómo beneficiará a la población el Túnel del Toyo?

La vía completa, de 37,7 kilómetros, se prevé entregar en diciembre de 2026. Cuando esté en funcionamiento, reducirá a la mitad el tiempo de viaje entre Medellín y Urabá, pasando de ocho a cuatro horas y media.

Según las proyecciones oficiales, esta infraestructura permitirá un ahorro anual de 51.000 millones de pesos en costos operativos y abrirá una conexión directa entre Antioquia y los puertos del Caribe.

El proyecto permitirá:



Conectar Cañasgordas con Medellín en 1,5 horas.

Unir Cañasgordas con Santa Fe de Antioquia en 37 minutos.

Reducir el trayecto entre Santa Fe de Antioquia y Urabá a 3,5 horas.

Disminuir 25 kilómetros de distancia entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas.

Aumentar la velocidad promedio en un 90 %: hasta 80 km/h para vehículos livianos y 60 km/h para pesados.

El túnel fue revestido con más de 160.000 metros cúbicos de concreto y 12.000 toneladas de acero. Además, cuenta con sistemas de drenaje, pavimento de rodadura y materiales granulares.

Desde su inicio en 2018, el proyecto ha generado cerca de 6.000 empleos directos. Actualmente mantiene 300 puestos directos y 169 indirectos.

La megaobra tendrá 30 puentes Foto: captura de video

¿Qué queda por hacer del Túnel del Toyo?

El tramo 2 de la obra, inicialmente a cargo del Invías, fue cedido en dos sectores. El primero, de 10,3 kilómetros, incluye cinco túneles (3,7 km en total), un puente de 172 metros y 6,3 kilómetros de vías a cielo abierto. Su avance actual es del 61 %.

El segundo sector completa la totalidad del recorrido hasta el Urabá. El alcalde Federico Gutiérrez añadió que el proceso no ha estado exento de obstáculos:

“Los obstáculos más difíciles han sido políticos, de quienes se atraviesan para que Antioquia no progrese. En estos momentos de país, son más importantes que nunca estos símbolos y la unión de las regiones”.