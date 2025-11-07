Retiran más de 1 millón de carros Toyota, Lexus y Subaru modelos 2022-2026 por fallo de seguridad

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó que más de un millón de vehículos fabricados por Toyota Motor Engineering & Manufacturing han sido llamados a revisión por un defecto en el sistema de cámaras traseras.

La medida incluye automóviles de las marcas Toyota, Lexus y Subaru Solterra, fabricados entre los años 2022 y 2026. Cabe recordar que estas 3 marcas son las más confiables, según diferentes rankings especializados en 2025.



¿Cuál problema tienen más de 1 millón de carros Toyota?

Según explicó la agencia estadounidense, el problema se presenta en los autos equipados con el sistema de monitor de visión panorámica (Panoramic View Monitor, PVM), una tecnología diseñada para asistir al conductor durante las maniobras de estacionamiento y marcha atrás.

El fallo afecta la pantalla cuando se da reversa. Foto: Toyota

Sin embargo, un error de software puede provocar que la imagen de la cámara trasera se congele o muestre una pantalla completamente negra al engranar la reversa.

De acuerdo con el informe de la NHTSA, esta falla no solo afecta la visibilidad del conductor, sino que también incumple el estándar federal de seguridad vehicular número 111, que establece los requisitos mínimos de visibilidad trasera. En la práctica, esto significa que los carros podrían presentar un mayor riesgo de accidente al no mostrar correctamente el entorno posterior del automóvil.



En total, la llamada a revisión afecta 1.024.407 unidades, identificadas bajo el número de registro 25V744000 en los reportes de la NHTSA.

La compañía responsable del retiro, Toyota Motor Engineering & Manufacturing, reconoció el problema y anunció que los concesionarios actualizarán el software de asistencia al aparcamiento sin ningún costo para los propietarios.



¿Cuáles son los carros con llamado a revisión?

La lista publicada por la NHTSA detalla los modelos afectados, tanto de Toyota como de su marca de lujo Lexus y Subaru, con quien desarrolaron carros en conjunto. Todos ellos están equipados con el sistema PVM que presenta el defecto de software.



Modelos Toyota (2022-2026)

bZ4X (2023-2025)

Camry Hybrid (2025-2026)

Crown / Crown Signia (2023-2026)

Grand Highlander / Grand Highlander Hybrid (2024-2026)

Highlander / Highlander Hybrid (2023-2025)

Land Cruiser (2024-2025)

Mirai (2023-2025)

Prius / Prius Plug-in Hybrid / Prius Prime (2023-2025)

RAV4 / RAV4 Hybrid / RAV4 Plug-in Hybrid / RAV4 Prime (2023-2025)

Sienna Hybrid (2025)

Venza Hybrid (2023-2024)

Toyota Land Cruiser 2025 Foto: Toyota

Modelos Lexus (2022-2026)

ES / ES Hybrid (2023-2025)

GX (2024-2025)

LC / LC Hybrid (2024-2025)

LS / LS Hybrid (2023-2025)

LX / LX Hybrid (2022-2025)

NX / NX Hybrid / NX Plug-in Hybrid (2022-2025)

RX / RX Hybrid / RX Plug-in Hybrid (2023-2026)

RZ (2023-2025)

TX / TX Hybrid / TX Plug-in Hybrid (2024-2026)

Modelos Subaru:

Solterra (2023-2025)

Los propietarios de los vehículos incluidos en esta campaña recibirán una carta informativa a partir del 16 de diciembre de 2025, en la que se les notificará sobre el riesgo y el proceso de reparación. Posteriormente, cuando la solución definitiva esté disponible, se enviará una segunda comunicación con los pasos a seguir para actualizar el sistema.

Toyota señaló que los usuarios pueden comunicarse con su línea de atención al cliente al 1-800-331-4331 para resolver dudas o confirmar si su vehículo está afectado. Los números de referencia para esta llamada a revisión son 25TB13 y 25LB06 para Toyota, y WRE25 para Subaru.

Lexus LX Hybrid también está entre los modelos afectados Foto: Toyota

Además, la NHTSA recordó que los propietarios pueden consultar si su automóvil ha sido incluido en alguna llamada a revisión ingresando el número de identificación del vehículo (VIN) en el sitio web oficial de la agencia: https://www.nhtsa.gov/recalls. El sistema permite verificar los registros de los últimos 15 años calendario.

Hasta el momento, la NHTSA no ha informado sobre lesiones o siniestros asociados directamente con esta falla.